『豊臣兄弟！』新たな相関図に反響「遂に本多忠勝がきたー！」「めっちゃ豪華キャスト」
俳優の仲野太賀が主演を務める大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の最新相関図が公開され、物語が大きく動き出した。戦国の激動期を舞台に、豊臣秀長の視点から天下統一の裏側を描く本作は、新たな局面「姉川大合戦」へと突入する。
【写真】新たな相関図を公開！最強・本多忠勝の姿も…
同作は2024年放送の大河ドラマ第65作。主人公は豊臣秀吉の弟・豊臣秀長で、歴史の表舞台では語られることの少ない“天下一の補佐役”としての生きざまに焦点を当てる。「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とも評される人物像を軸に、戦国時代をダイナミックに描くエンターテインメントとなっている。
公開された最新相関図では、織田家や豊臣家、徳川家をはじめとする各勢力の武将たちが集結。総勢59人が名を連ねる大規模な構成となり、複雑に絡み合う人間関係が一目で分かる内容に刷新された。さらに徳川家康（松下洸平）の家臣である本多忠勝（夏生大湖）など新キャラクターも加わり、勢力図は一層厚みを増している。
この相関図の公開を受け、ネット上では「遂に本多忠勝がきたー！」「めっちゃ豪華キャスト」「放送が待ちきれません」と反応。物語は姉川の戦いという歴史的合戦に差し掛かり、織田・徳川連合と浅井・朝倉連合の激突が描かれる局面へ進行。秀長が兄・秀吉を支えながらどのように立ち回るのか、その補佐役としての真価が問われる展開となる。
【写真】新たな相関図を公開！最強・本多忠勝の姿も…
同作は2024年放送の大河ドラマ第65作。主人公は豊臣秀吉の弟・豊臣秀長で、歴史の表舞台では語られることの少ない“天下一の補佐役”としての生きざまに焦点を当てる。「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とも評される人物像を軸に、戦国時代をダイナミックに描くエンターテインメントとなっている。
この相関図の公開を受け、ネット上では「遂に本多忠勝がきたー！」「めっちゃ豪華キャスト」「放送が待ちきれません」と反応。物語は姉川の戦いという歴史的合戦に差し掛かり、織田・徳川連合と浅井・朝倉連合の激突が描かれる局面へ進行。秀長が兄・秀吉を支えながらどのように立ち回るのか、その補佐役としての真価が問われる展開となる。