SHAZNAが、7月７日より6ヶ月連続デジタルシングルをリリースするほか、2026年内ライヴスケジュールが続々発表となった。

昨年11月、千葉・幕張イベントホールにて2DAYS開催された1990年〜2000年代のヴィジュアル系集結イベント＜CROSS ROAD Fest＞ではLa’cryma Christiと並んで2日間出演するなど、その健在ぶりを証明したSHAZNAが2026年も精力的だ。

前述のとおり、7月７日より6ヶ月連続デジタルシングルリリース企画がスタートするほか、8月29日には昼夜二公演のアニバーサリーライヴ＜Debut 29th Anniversary LIVE＞をSHIBUYA PLEASURE PLEASUREで開催。同公演は昼夜二公演それぞれビジュアルと内容が異なるとのことだ。

そして毎年恒例のハロウィンイベント＜歌姫降臨 〜Beautiful Halloween Party III〜＞が10月17日および18日、東京・赤羽 Reny alphaで行われる。その初日は“SHAZNA vs MUCC”のツーマン、二日目はSHAZNAに加えて、YUKI-Starring Raphael、BugLug、KINGの出演が決定している。

このほか、11月より3公演のツーマンライヴシリーズ＜VERSUS＞開催や、1994年以来となるPENICILLINとのツーマンも決定している。詳細は後日改めて。

■6ヶ月連続デジタルシングルリリース

2026年7月７日より6ヶ月連続

※詳細は後日発表

■＜SHAZNA Debut 29th Anniversary LIVE＞

8月29日(土) 東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASURE

1st Stage：open14:30 / start15:00

2nd Stage：open18:00 / start18:30

▼チケット

前売 \8.000-

当日 \9.000-

※全指定席 / 1drink別

一般発売：5/30(土)〜

【FC LOVERS優先先行】

受付期間：5/2(土)9:00〜5/7(木)23:59

【オフィシャルHP先行】

受付期間：5/9(土)10:00〜5/17(日)23:59

・イープラス：https://eplus.jp/shazna/

・ローソンチケット：https://l-tike.com/shazna/

■＜SHAZNA Presents『歌姫降臨 〜Beautiful Halloween Party III〜』＞

▶DAY1：10月17日(土) 東京・赤羽 Reny alpha

open16:15 / start17:00

出演：SHAZNA vs MUCC

▶DAY2：10月18日(日) 東京・赤羽 Reny alpha

出演：SHAZNA、YUKI-Starring Raphael、BugLug、KING

▼チケット

前売 \7.500-

当日 \8.500-

※オールスタンディング / 1drink別

【FC LOVERS優先先行】

受付期間：5/31(日)9:00〜6/6(土)23:59

【オフィシャルHP先行】

受付期間：6/12(金)12:00〜6/21(日)23:59

・イープラス：https://eplus.jp/shazna/

・ローソンチケット：https://l-tike.com/shazna/