開催：2026.4.18

会場：チェース・フィールド

結果：[Dバックス] 6 - 3 [ブルージェイズ]

MLBの試合が18日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとブルージェイズが対戦した。

Dバックスの先発投手はマイク・ソロカ、対するブルージェイズの先発投手はブレイドン・フィッシャーで試合は開始した。

4回表、5番 レニン・ソーサ 2球目をスクイズ成功でブルージェイズ得点 ARI 0-1 TOR

4回裏、5番 ノーラン・アレナド 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでDバックス得点 ARI 1-1 TOR

5回裏、2番 コービン・キャロル 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでDバックス得点 ARI 2-1 TOR、4番 ホセ・フェルナンデス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでDバックス得点 ARI 3-1 TOR

6回表、2番 マイルズ・ストロー 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでブルージェイズ得点 ARI 3-2 TOR

7回裏、4番 ホセ・フェルナンデス 6球目を打ってファーストゴロ しかしファーストが悪送球でDバックス得点 ARI 4-2 TOR、5番 ノーラン・アレナド 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでDバックス得点 ARI 5-2 TOR

8回表、3番 ウラジーミル・ゲレロ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 ARI 5-3 TOR

8回裏、8番 ティム・タワ 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 ARI 6-3 TOR

試合は6対3でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのマイク・ソロカで、ここまで4勝0敗0S。負け投手はブルージェイズのエリック・ラウアーで、ここまで1勝3敗0S。Dバックスのシーウォルドにセーブがつき、0勝2敗7Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.188となっている。

ここまでDバックスは12勝8敗で3.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区3位。一方ブルージェイズは7勝12敗で4.0ゲーム差の（ア・リーグ）東地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-18 13:54:48 更新