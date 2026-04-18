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離乳食の丸のみ、実は「哺乳の仕方」が原因？意外と知らない赤ちゃんの舌の発達と正しい口腔マッサージ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」が、「【離乳食】赤ちゃんが食べ物を噛まない理由 | 舌の発達と離乳食」と題した動画を公開した。動画では、お口と姿勢の専門家であるまい先生が、離乳食を丸のみしてしまう原因と、赤ちゃんの舌の発達を促す具体的な対策について解説している。



動画内では「生後半年で離乳食を始めて2週間だが、丸のみしているように見える。舌を使うようにどう教えればいいか」という質問が取り上げられた。まい先生は初期の離乳食は水分量の多いペースト状であるため「丸のみで当たり前」と指摘。まずは口を閉じて飲み込めているかを確認することが重要だと語った。



さらに、丸のみが続く根本的な原因として「哺乳の仕方」に言及。授乳期から舌の可動域が制限されていると、食べ物を口の中で動かす筋肉が育ちにくく、丸のみに繋がると説明した。もし授乳期を過ぎてから舌の動きの鈍さに気づいた場合は、5分粥のような「舌を動かさなければいけないような粘着質の物を使って」食べさせる方法を提案している。その際、口を開けてくちゃくちゃと食べている場合は舌の可動域が狭いため、「口腔マッサージ」で口の中の筋肉をほぐす必要性があるという。



具体的なマッサージ方法として、口の中に指を入れ、上の歯茎の奥から斜め下に向かって筋肉をほぐす手順や、舌の様々な箇所を軽く触る方法を紹介。「肩こりのような状態がお口の中にある」と例え、食事の前に1日3回程度マッサージを行うことで、急に口を閉じて食べ始めるといった変化が期待できると述べた。また、舌を鍛える裏技として「昆布を吸わせる」というユニークな方法も提示。昆布を吸う動作が舌のストレッチになり、上手にできた時に褒めることで自発的な動きを促せると解説した。



赤ちゃんの離乳食における丸のみ問題は、単純な食べ方の問題ではなく、これまでの生活環境や筋肉の発達が複雑に絡み合っている。月齢に合わせた適切なサポートやマッサージを取り入れることで、無理なく食べる力を育てていけることを学べる動画となっている。