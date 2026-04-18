½áÂô¤ÊÀïÎÏ¤äºÇ¹â¤Î´Ä¶¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë»ê¤ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤ê¾õÂÖ¡×¡£¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òµÏ¿¡Ú°ËÆ£æÆ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸£¡Û
¡¡2025¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿°ËÆ£æÆ¤Ë¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£19Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Á´11²ó¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢Âè£³²ó¤Ï²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹»þÂå¤À¡£
¡½¡½¢¡¡½¡½¢¡¡½¡½
¡¡À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ç£³Ç¯¤ò²á¤´¤·¤¿¸å¡¢2014Ç¯¤Ë°ËÆ£¤¬Éë¤¤¤¿¤Î¤¬²£ÉÍFM¤À¡£Á°Ç¯¤ËºÇ½ªÀá¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ËÇÔ¤ì¡¢J£±À©ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢Èõ¸ýÌ÷ÍÎ´ÆÆÄÂÎÀ©¤ò·ÑÂ³¡£ÀäÂÐÅª¼çÎÏ¤ÎÃæÂ¼½ÓÊå¡¢Ãæß·Í¤Æó¤ä·ª¸¶Í¦Â¢¤é¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀïÎÏÅª¤Ë¤Ï½áÂô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë²Ã¤¨¡¢°ËÆ£¤äÆ£ËÜ½ß¸ã¡¢»°ÌçÍºÂç¡¢Å·Ìî½ã¡¢²¼Ê¿¾¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬²ÃÆþ¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÌö¿Ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼Â¤Ï¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤éÌÜ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¡£Îý½¬¤Ë¤â¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æü»º¼«Æ°¼Ö»þÂå¤«¤é¤ÎÌ¾Ìç¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¼«¿È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎºÇ¹âÊö¥¯¥é¥Ö¤Î£±¤Ä¤Ê¤Î¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿´¤¬Æ°¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡Âç¤¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê°ìÁØ¡¢´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¤Î»þ¤Ë½àÈ÷ÉÔÂ¤Ç²ø²æ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿È¿¾Ê¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢»ÏÆ°Æü¤«¤é¤¤¤±¤ë¾õÂÖ¤òºî¤Ã¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ËÆ£¤Ï12Ç¯Á°¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤¬¡¢°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤ËJ£±¤Ç32»î¹ç¡¦£¸ÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î¼ÂÀÓ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£2015Ç¯¤Ï29»î¹ç¡¦£¶ÆÀÅÀ¡¢2016Ç¯¤Ï32»î¹ç¡¦£µÆÀÅÀ¤È³èÌö¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö2014Ç¯¤ÏÈõ¸ý¤µ¤ó¡¢2015Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ê¥¨¥ê¥¯¡¦¡Ë¥â¥ó¥Ð¥¨¥ë¥Ä¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤Ç¡¢Èà¤é¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤Þ¤ºÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¸À¤¦¤È¡¢ÎÉ¤¤¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¤¤¿¡£½Ó¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢½ß¸ã·¯¡¢¥Ò¥ç¥¦·¯¡ÊÊ¼Æ£¿µ¹ä¡Ë¡¢¥Þ¥Á·¯¡ÊÃæÄ®¸øÍ´¡Ë¡¢¡Êã·Æ£¡Ë³Ø¤È¡¢ËÜÅö¤Ë»ê¤ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤ê¾õÂÖ¡Ê¾Ð¡Ë¡£À¶¿å»þÂå¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë³Ú¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈà¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±¡¢ÃæÂ¼¡¢Ãæß·¤Î£²¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö£²¿Í¤Î¥×¥í°Õ¼±¤ÏËÜÅö¤ËÀ¨¤«¤Ã¤¿¡£Îý½¬¤¬10»þ¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤é¡¢£¸»þ¤Ë¤ÏÎý½¬¾ì¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡£¤¢¤ë»þ¡¢¼«Ê¬¤¬£¸»þÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢½Ó¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£²¼¼ê¤·¤¿¤éÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÊû¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Î24»þ´Ö¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¤Æó¤µ¤ó¤â¿²¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢³Î¼Â¤Ë¤½¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ÏÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÉôÊ¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢·ª¸¶¤Î¤è¤¦¤Ë¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤òºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤â°ËÆ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÍ¦Â¢·¯¤Ï½Ó¤µ¤ó¤äÍ¤Æó¤µ¤ó¤È¤Ï¥¿¥¤¥×¤Î°ã¤¦Áª¼ê¤Ç¡¢¡Ø10»þÎý½¬³«»Ï¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¡£°ìÅÙ¡¢£¹»þ50Ê¬¤ËÍè¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅö»þ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÍí¤ó¤Ç¤¤¤¿¤·¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ¬¤¬ÎÉ¤¤Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Èà¤ò¸«¤Æ¡Ø¼«Ê¬¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ä¤êÊý¤ò¸«½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Èà¤é¤¬»ý¤Æ¤ëÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë½Ð¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢2015Ç¯Ëö¤ËÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ê¥Î¥¹¥¿¥¦¥ó¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥Þ¥ê¥Î¥¹¥¿¥¦¥ó¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥¯¥é¥Ö¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤â¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤ºÇ¹â¤Î´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤Èº£¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²£ÉÍ±Ø¤«¤éÅÌÊâ·÷¤È¤¤¤¦·Ã¤Þ¤ì¤¿Î©ÃÏ¤Ç¡¢¿·´´Àþ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é¤â¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢Èô¹Ôµ¡°ÜÆ°¤âÊØÍø¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡Ãæ¤â¶Ú¥È¥ì¥ë¡¼¥à¡¢¥×¡¼¥ë¤ä²¾Ì²»ÜÀß¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥ë¡¼¥à¡¢¿©Æ²¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤Ê»ÜÀß¤¬¤¹¤Ù¤ÆÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½Ó¤µ¤ó¤Ï¤½¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¢¡¡½¡½¢¡¡½¡½
¡¡À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ç£³Ç¯¤ò²á¤´¤·¤¿¸å¡¢2014Ç¯¤Ë°ËÆ£¤¬Éë¤¤¤¿¤Î¤¬²£ÉÍFM¤À¡£Á°Ç¯¤ËºÇ½ªÀá¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ËÇÔ¤ì¡¢J£±À©ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢Èõ¸ýÌ÷ÍÎ´ÆÆÄÂÎÀ©¤ò·ÑÂ³¡£ÀäÂÐÅª¼çÎÏ¤ÎÃæÂ¼½ÓÊå¡¢Ãæß·Í¤Æó¤ä·ª¸¶Í¦Â¢¤é¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀïÎÏÅª¤Ë¤Ï½áÂô¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼Â¤Ï¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤éÌÜ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¡£Îý½¬¤Ë¤â¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æü»º¼«Æ°¼Ö»þÂå¤«¤é¤ÎÌ¾Ìç¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¼«¿È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎºÇ¹âÊö¥¯¥é¥Ö¤Î£±¤Ä¤Ê¤Î¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿´¤¬Æ°¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡Âç¤¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê°ìÁØ¡¢´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¤Î»þ¤Ë½àÈ÷ÉÔÂ¤Ç²ø²æ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿È¿¾Ê¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢»ÏÆ°Æü¤«¤é¤¤¤±¤ë¾õÂÖ¤òºî¤Ã¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ËÆ£¤Ï12Ç¯Á°¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤¬¡¢°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤ËJ£±¤Ç32»î¹ç¡¦£¸ÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î¼ÂÀÓ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£2015Ç¯¤Ï29»î¹ç¡¦£¶ÆÀÅÀ¡¢2016Ç¯¤Ï32»î¹ç¡¦£µÆÀÅÀ¤È³èÌö¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö2014Ç¯¤ÏÈõ¸ý¤µ¤ó¡¢2015Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ê¥¨¥ê¥¯¡¦¡Ë¥â¥ó¥Ð¥¨¥ë¥Ä¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤Ç¡¢Èà¤é¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤Þ¤ºÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¸À¤¦¤È¡¢ÎÉ¤¤¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¤¤¿¡£½Ó¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢½ß¸ã·¯¡¢¥Ò¥ç¥¦·¯¡ÊÊ¼Æ£¿µ¹ä¡Ë¡¢¥Þ¥Á·¯¡ÊÃæÄ®¸øÍ´¡Ë¡¢¡Êã·Æ£¡Ë³Ø¤È¡¢ËÜÅö¤Ë»ê¤ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤ê¾õÂÖ¡Ê¾Ð¡Ë¡£À¶¿å»þÂå¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë³Ú¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈà¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±¡¢ÃæÂ¼¡¢Ãæß·¤Î£²¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö£²¿Í¤Î¥×¥í°Õ¼±¤ÏËÜÅö¤ËÀ¨¤«¤Ã¤¿¡£Îý½¬¤¬10»þ¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤é¡¢£¸»þ¤Ë¤ÏÎý½¬¾ì¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡£¤¢¤ë»þ¡¢¼«Ê¬¤¬£¸»þÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢½Ó¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£²¼¼ê¤·¤¿¤éÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÊû¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Î24»þ´Ö¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¤Æó¤µ¤ó¤â¿²¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢³Î¼Â¤Ë¤½¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ÏÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÉôÊ¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢·ª¸¶¤Î¤è¤¦¤Ë¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤òºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤â°ËÆ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÍ¦Â¢·¯¤Ï½Ó¤µ¤ó¤äÍ¤Æó¤µ¤ó¤È¤Ï¥¿¥¤¥×¤Î°ã¤¦Áª¼ê¤Ç¡¢¡Ø10»þÎý½¬³«»Ï¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¡£°ìÅÙ¡¢£¹»þ50Ê¬¤ËÍè¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅö»þ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÍí¤ó¤Ç¤¤¤¿¤·¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ¬¤¬ÎÉ¤¤Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Èà¤ò¸«¤Æ¡Ø¼«Ê¬¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ä¤êÊý¤ò¸«½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Èà¤é¤¬»ý¤Æ¤ëÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë½Ð¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢2015Ç¯Ëö¤ËÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ê¥Î¥¹¥¿¥¦¥ó¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥Þ¥ê¥Î¥¹¥¿¥¦¥ó¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥¯¥é¥Ö¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤â¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤ºÇ¹â¤Î´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤Èº£¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²£ÉÍ±Ø¤«¤éÅÌÊâ·÷¤È¤¤¤¦·Ã¤Þ¤ì¤¿Î©ÃÏ¤Ç¡¢¿·´´Àþ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é¤â¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢Èô¹Ôµ¡°ÜÆ°¤âÊØÍø¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡Ãæ¤â¶Ú¥È¥ì¥ë¡¼¥à¡¢¥×¡¼¥ë¤ä²¾Ì²»ÜÀß¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥ë¡¼¥à¡¢¿©Æ²¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤Ê»ÜÀß¤¬¤¹¤Ù¤ÆÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½Ó¤µ¤ó¤Ï¤½¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£