niko and …×マリオ新作♡親子で楽しむリンクコーデ＆雑貨登場

映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の公開を記念して、「niko and …」から心躍るコラボアイテムが登場♡アパレルから雑貨まで、日常に遊び心をプラスしてくれるラインナップが揃いました。さらに今回はキッズサイズも展開され、親子でリンクコーデを楽しめるのも魅力。映画の世界観をファッションで取り入れて、特別なお出かけをもっと楽しく彩ってみませんか♪

親子で楽しむリンクコーデTシャツ

今回の注目は、キャラクターを大胆にデザインしたプリントTシャツ。

マリオプリントT



価格：5,500円（税込）

キャラクターごとのイメージカラーが映えるデザインで、バックプリント仕様が印象的。1枚で主役級の存在感を放ちます。

サイズ：M／L

カラー：オフホワイト（マリオ）／オフホワイト（ヨッシー）／チャコール（クッパJr.）／ブラック（クッパ・クッパJr.）／ネイビー（ロゼッタ姫）／ピンク（ピーチ姫・ロゼッタ姫）

マリオプリントT／KIDS



価格：4,400円（税込）

大人と同デザインなので、家族でリンクコーデが完成♡休日のお出かけやテーマパークコーデにもぴったりです。

サイズ：130cm（カラー：大人と同展開）

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日常で使える可愛い雑貨アイテム

グラス



価格：1,980円（税込）

フロントに大胆に描かれたキャラクターが目を引くデザイン。たっぷり入るサイズ感で、おうち時間や映画鑑賞のお供にもおすすめです。

カラー：マリオ／ヨッシー／クッパ

ステンレスボトル



価格：2,640円（税込）

ボトル全体にキャラクターが描かれた遊び心あふれるデザイン。保温・保冷機能付きで、通勤・通学やレジャーシーンにも活躍します。

発売情報＆キャンペーンもチェック

コラボアイテムは、2026年4月24日（金）より「nikoand…」国内対象店舗および公式WEBストアandSTにて販売開始。WEB販売は2026年4月25日（土）10:00～順次スタートします。

また、2026年4月17日（金）～4月19日（日）には公式Xフォロワー限定のプレゼントキャンペーンも実施。

ステンレスボトルやプリントT、さらに映画のペアムビチケオンライン券が当たるチャンスも♡

※システムの都合上、商品ページには「完売」と表示されます。

※一部商品の先行公開になります。

※andST非会員の方は会員登録手続きを行い、お気に入り登録をして発売開始までお待ちください。

※生産の都合上、発売日が変更となる場合がございます。

映画の世界観を日常に♡

「niko and …」とマリオのコラボは、ファッションも雑貨も楽しめる特別なラインナップ。親子でリンクコーデができるTシャツや、日常で使える可愛いアイテムは、毎日をちょっと楽しくしてくれます♪

数量限定のため、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめ。映画と一緒に、ワクワクする世界観をぜひ身近に取り入れてみてください♡