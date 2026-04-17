EXILE×松本孝弘(B’z)の新曲「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」MV公開
EXILEが5月20日(水)に発売する“24karats”シリーズのベストアルバム『24karats GOLDEN BEST』より松本孝弘(B’z)をフィーチャリングゲストに迎えた新曲「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」のミュージックビデオが公開となった。
今作はキャリアを重ねた今のEXILEだからこそ表現できる、アーティストとしての本質的な強さが存分に映し出された映像作品。メインステージで繰り広げられるEXILEとB’zの松本孝弘の共演シーンは、まさにタイトル「GOLD LEGACY」の名にふさわしい、音楽・ダンス・ファッションが最高純度で混ざり合ったシリーズ最高到達点とも言える内容に仕上がっている。
EXILEは今後、4月21日・22日に東京ドームでの2days公演を開催する。
■EXILE New Album『24karats GOLDEN BEST』
2026年3月30日(月) Streaming & Download
https://exile.lnk.to/20260330-24karats
2026年5月20日(水) Release
オンラインストアリンク一覧 https://exile.lnk.to/20260520-24karats
リリース情報
https://exile.jp/news/detail.php?id=1132311
オフィシャルSHOP特典情報
https://exile.jp/news/detail.php?id=1132312
■＜EXILE LIVE 2026 “THE REASON” 〜PERFECT YEAR Special〜＞
4/21(火)・22(水) [東京公演] 東京ドーム