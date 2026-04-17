EXILEが5月20日(水)に発売する“24karats”シリーズのベストアルバム『24karats GOLDEN BEST』より松本孝弘(B’z)をフィーチャリングゲストに迎えた新曲「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」のミュージックビデオが公開となった。

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今作はキャリアを重ねた今のEXILEだからこそ表現できる、アーティストとしての本質的な強さが存分に映し出された映像作品。メインステージで繰り広げられるEXILEとB’zの松本孝弘の共演シーンは、まさにタイトル「GOLD LEGACY」の名にふさわしい、音楽・ダンス・ファッションが最高純度で混ざり合ったシリーズ最高到達点とも言える内容に仕上がっている。

EXILEは今後、4月21日・22日に東京ドームでの2days公演を開催する。

■EXILE New Album『24karats GOLDEN BEST』 2026年3月30日(月) Streaming & Download

https://exile.lnk.to/20260330-24karats 2026年5月20日(水) Release

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