里山に広がる春花絶景！ つくば牡丹園「PEONY GARDEN 2026」

記事ポイント つくば牡丹園が春限定で開園牡丹とシャクヤクが順に見頃カフェや体験企画も充実 つくば牡丹園が春限定で開園牡丹とシャクヤクが順に見頃カフェや体験企画も充実

つくば牡丹園「PEONY GARDEN 2026」が、牡丹とシャクヤクが次々に咲く春の庭園を期間限定で公開します。

つくば牡丹園「PEONY GARDEN 2026」が、グルメやワークショップ、ポニーとのふれあいなども楽しめるおでかけスポットとして登場します。

つくば牡丹園「PEONY GARDEN 2026」

開園期間：2026年4月9日(木)〜5月24日(日)営業時間：9:00〜17:00（最終入園16:30）所在地：茨城県つくば市若栗500入園料：大人1,500円、シーズンパス2,000円、中学生以下無料駐車場：普通車300台、大型車20台、無料ペット：入園可能（マナーウェア・リード着用）

つくば牡丹園「PEONY GARDEN 2026」は、約2万坪の里山で牡丹とシャクヤク約800種類、約6万株の開花リレーを楽しめます。

つくば牡丹園「PEONY GARDEN 2026」は、都心から車で約40分の立地で自然豊かな景観と花の見頃を同時に満喫できます。

土づくり

つくば牡丹園は、30年にわたる学問と実践にもとづく土づくりで牡丹とシャクヤクを美しく育てます。

関浩一園長が開発した発酵技術と微生物コントロール手法は、化学農薬や除草剤を使わない健康な土壌づくりを支えます。

発酵堆肥「サラブレッドみほ」は、馬ふんを活用した独自の堆肥として園内の花づくりに活かされます。

見どころ

シャクヤクの見頃：4月末〜5月初旬ポニー来園日：4月10日(金)、4月18日(土)、4月23日(木)ふれあい時間：9:30〜16:00写真撮影：可能

シャクヤク・スカーレットオハラは、春の庭園を鮮やかに彩る見どころのひとつです。

ポニーのいちろう君は、近隣の乗馬クラブ「クレイン茨城」との連携企画として園内に登場します。

水辺のヒーリングエリアは、カワセミも訪れる自然環境の中でゆったり散策できます。

シャクヤクの花筏は、5月の土日に紅葉とのコラボレーションも楽しめます。

体験メニュー

スタンプラリー：入園口で配布、全て集めるとコレクションカードを進呈園芸ショップ：牡丹鉢、サラブレッド堆肥、植物を販売ギャラリー：はいいろオオカミ＋花屋 西別府商店、中村典子さんの作品を展示ハーヴェストカフェ：自家製やきいもラテ、芍薬茶、サザコーヒーを提供キッチンカー：日替わりで出店ワークショップ：フラワーアレンジメント、寄せ植え、ワイヤーアートコラボ企画：株式会社イヴケアによる健康チェック企画

スタンプラリーは、園内散策をしながら植物の魅力を集めて楽しめる企画です。

ハーヴェストカフェは、農薬不使用と砂糖不使用にこだわったドリンクで休憩時間を彩ります。

ワークショップや健康コラボ企画は、花を見るだけではない体験型のおでかけ時間を広げます。

つくば牡丹園「PEONY GARDEN 2026」は、花の美しさと自然体験、グルメを一度に楽しめる春限定のスポットです。

つくば牡丹園「PEONY GARDEN 2026」は、家族やペットと一緒に里山の季節を感じられるおでかけ先です。

つくば牡丹園「PEONY GARDEN 2026」は、微生物が育てる豊かな土壌と多彩な企画で春の魅力を満喫できます。

つくば牡丹園「PEONY GARDEN 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. つくば牡丹園「PEONY GARDEN 2026」はいつ開催しますか？

A. つくば牡丹園「PEONY GARDEN 2026」は2026年4月9日から5月24日まで開催します。

Q. つくば牡丹園「PEONY GARDEN 2026」の入園料はいくらですか？

A. つくば牡丹園「PEONY GARDEN 2026」の入園料は大人1,500円、シーズンパス2,000円で、中学生以下は無料です。

Q. つくば牡丹園「PEONY GARDEN 2026」ではどんな体験ができますか？

A. つくば牡丹園「PEONY GARDEN 2026」ではスタンプラリー、カフェ、キッチンカー、ワークショップ、ポニーとのふれあいなどを楽しめます。

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