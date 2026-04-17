タッグ王座を防衛したジェシー（左）とキャシーのジ・インスピレーション

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　東京女子プロレスの１６日（日本時間１７日）米ラスベガス大会でプリンセスタッグ選手権が行われ、王者組の「ジ・インスピレーション」ジェシー・マッケイ＆キャシー・リーが「享楽共鳴」中島翔子＆ハイパーミサヲを下し、初防衛に成功した。

　お色気をまき散らして入場した王者組は観客のお手製ボードをビリビリに引き裂きブーイングを浴びる。ミサヲが英語でマイクアピールでベルト奪還を誓い、攻撃開始。試合は互いに連係を駆使して相手にダメージを与える一進一退の攻防となったが、最後は王者組が中島に合体のアドライザーをさく裂させ、キャシーが中島を押さえ込み勝利した。

　王者組はバックステージで「私たち頑張ったからね。当然よ。５月４日には後楽園ホールにも行くしね」と高らかに宣言。そこに渡辺未詩が登場し「わ〜かわいい！　こんにちは！　ハロー、ハロー、ハロー！　（ベルトを見て）ピンクでかわいいですね！　マイ・ネーム・イズ・ミウ・ワタナベ。で、もう一人、リカ・タツミっていうホワイトドラゴン・クレイジー…あの、人がいるんだけど、今度またお話しに来るから待っているね」とベルトに興味津々。「カムバック・日本・ジャパン？　カムバック・ジャパン？　待ってる！」と挑戦を匂わせた。