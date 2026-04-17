【今夜9時放送スタート！ドラマ9「刑事、ふりだしに戻る」】濱田岳が人生２周目の“モブキャラ”刑事に！個性豊かな第２話＆第３話出演者を解禁！そして、濱田岳が街頭インタビューに紛れ込む！？異色のPR動画をSNSにて公開中！

テレ東では今夜４月17日（金）から、ドラマ9「刑事、ふりだしに戻る」（毎週金曜夜9時～）の放送がスタートします。

恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（ひゃくたけまこと）。ある日、凶悪犯を追い詰める中、現場で命を落とした――はずだったが目を覚ますと、そこは10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日だった。

未来が分かる“チート能力”を武器に、1周目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍。そして、まだ生きている恋人の命を救おうと大奮闘する。するとその裏にあった警察組織の闇が明らかに…。

もしも、悲しい運命が変えられないものだとしたら？彼は、今度こそ「人生の主人公」になれるのか？

主人公で刑事の百武 誠を濱田岳、地方紙の記者であり、誠の恋人・佐伯 美咲を石井杏奈、誠の同期であり、バディになる吉岡 貴志を鈴木伸之が演じるほか、誠の先輩刑事である川島 久美を板谷由夏、刑事課の強行盗犯係刑事係長・黒崎 淳を生瀬勝久、年齢不詳の不思議で怪しげな謎多き老婆・リリーを戸田恵子、山梨県警の指導官でエリート・笹木 綾世を塚本高史、暴力団『信槍会』構成員・槇村 芳樹を池内博之が演じます。

＼第２話・第３話から登場する出演者解禁／

第2話から登場する出演者として、山梨県警察本部・組織犯罪対策課の係長・高津 奨成（たかつ しょうせい）を赤ペン瀧川、物語の舞台となる古田市のローカル芸人・嶋田 祐一（しまだ ゆういち）を土佐和成、スーパーでの万引きを繰り返す、窃盗癖のある老人・亀田 万作（かめだ まんさく）をおかやまはじめが演じます。

第3話では、アパートで独り静かに暮らすフリーター・浅尾 拓也（あさお たくや）を前田拳太郎、小学校の先生を夢見て大学に通う傍ら、街中華でアルバイトをしている健気な苦学生・山崎 珠子（やまざき たまこ）を林芽亜里、市役所の福祉課に勤めるケースワーカー・日村 肇（ひむら はじめ）を吉田ウーロン太が演じます。

©「刑事、ふりだしに戻る」製作委員会

「１０年前に戻ってやり直せたら…」

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©「刑事、ふりだしに戻る」製作委員会