【今夜9時放送スタート！ドラマ9「刑事、ふりだしに戻る」】濱田岳が人生２周目の“モブキャラ”刑事に！個性豊かな第２話＆第３話出演者を解禁！そして、濱田岳が街頭インタビューに紛れ込む！？異色のPR動画をSNSにて公開中！
テレ東では今夜４月17日（金）から、ドラマ9「刑事、ふりだしに戻る」（毎週金曜夜9時～）の放送がスタートします。
恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（ひゃくたけまこと）。ある日、凶悪犯を追い詰める中、現場で命を落とした――はずだったが目を覚ますと、そこは10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日だった。
未来が分かる“チート能力”を武器に、1周目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍。そして、まだ生きている恋人の命を救おうと大奮闘する。するとその裏にあった警察組織の闇が明らかに…。
もしも、悲しい運命が変えられないものだとしたら？彼は、今度こそ「人生の主人公」になれるのか？
主人公で刑事の百武 誠を濱田岳、地方紙の記者であり、誠の恋人・佐伯 美咲を石井杏奈、誠の同期であり、バディになる吉岡 貴志を鈴木伸之が演じるほか、誠の先輩刑事である川島 久美を板谷由夏、刑事課の強行盗犯係刑事係長・黒崎 淳を生瀬勝久、年齢不詳の不思議で怪しげな謎多き老婆・リリーを戸田恵子、山梨県警の指導官でエリート・笹木 綾世を塚本高史、暴力団『信槍会』構成員・槇村 芳樹を池内博之が演じます。
＼第２話・第３話から登場する出演者解禁／
第2話から登場する出演者として、山梨県警察本部・組織犯罪対策課の係長・高津 奨成（たかつ しょうせい）を赤ペン瀧川、物語の舞台となる古田市のローカル芸人・嶋田 祐一（しまだ ゆういち）を土佐和成、スーパーでの万引きを繰り返す、窃盗癖のある老人・亀田 万作（かめだ まんさく）をおかやまはじめが演じます。
第3話では、アパートで独り静かに暮らすフリーター・浅尾 拓也（あさお たくや）を前田拳太郎、小学校の先生を夢見て大学に通う傍ら、街中華でアルバイトをしている健気な苦学生・山崎 珠子（やまざき たまこ）を林芽亜里、市役所の福祉課に勤めるケースワーカー・日村 肇（ひむら はじめ）を吉田ウーロン太が演じます。
©「刑事、ふりだしに戻る」製作委員会
©「刑事、ふりだしに戻る」製作委員会
本作は、殉職した刑事が10年前にタイムリープし「人生を生き直す」物語です。 作品のテーマを視聴者に身近に感じてもらうため、実際に街ゆく人々に「10年前に戻ってやり直せたら…」を聞く街頭インタビューを実施。その様子をまとめたPR動画を制作しました。動画の中には、リアルな声とともに濱田岳・石井杏奈・鈴木伸之も登場。それぞれ“やり直したいこと”を語っています。番組公式SNS（X、Instagram、TikTok）にて公開中！
【公式SNS】
X：@tx_drama9（https://x.com/tx_drama9）
Instagram：@tx_drama9（https://www.instagram.com/tx_drama9/）
TikTok：@tx_drama9（https://www.tiktok.com/@tx_drama9)
≪第1話あらすじ（4月17日放送）初回拡大スペシャル≫
その目立たない性格ゆえ、周囲からモブさんと呼ばれている山梨県古田署の刑事・誠（濱田岳）は、退職届を提出していた。背景には恋人・美咲（石井杏奈）を亡くした10年前の悲劇が。同期・吉岡（鈴木伸之）や副署長・黒崎（生瀬勝久）らの慰留も受け入れず、意志は固い。そんな中発生した発砲事件をきっかけに、誠の運命を揺るがす予期せぬ出来事が。美咲を殺した犯人・槇村（池内博之）との追跡劇、驚愕の新事実、そして――。
≪番組概要≫
【タイトル】ドラマ９「刑事、ふりだしに戻る」
【放送日時】2026年４月17 日スタート 毎週金曜 夜9時～9時54分
※初回は15分拡大 夜9時～10時9分放送
【放送局】
テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
【原作】
MANGAmuse・テレビ東京「初恋リバース～刑事、ふりだしに戻る～」(テレビ東京・AMUSE CREATIVE STUDIO・SORAJIMA 刊）
【配信】
各話放送終了後から動画配信サービス「Prime Video」にて見放題独占配信
▶Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/
*作品の視聴には会員登録が必要です。(Amazon プライムについて詳しくはamazon.co.jp/prime へ)
*Amazon、Prime Video 及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。
広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。
★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★
▶TVer：https://tver.jp/series/srwtlcpo1t
▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/furideka/
▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7
【主演】濱田岳
【出演】石井杏奈 鈴木伸之／戸田恵子・池内博之／塚本高史 板谷由夏 生瀬勝久
【脚本】吉田康弘
【監督】佐藤竜憲 平波亘 小沼雄一
【チーフプロデューサー】濱谷晃一（テレビ東京）
【プロデューサー】祖父江里奈（テレビ東京）、都筑真悠子（テレビ東京）、木村綾乃（The icon）
【制作】テレビ東京、The icon
【製作著作】「刑事、ふりだしに戻る」製作委員会
【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/furideka/
【公式X】@tx_drama9（https://x.com/tx_drama9）
【公式Instagram】@tx_drama9（https://www.instagram.com/tx_drama9/）
【公式TikTok】@tx_drama9（https://www.tiktok.com/@tx_drama9)
【ハッシュタグ】#ふりデカ