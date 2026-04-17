◆米大リーグ ヤンキース４―１１エンゼルス（１６日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３３）、エンゼルスのＭ・トラウト外野手（３４）が１６日（日本時間１７日）、歴史に名を刻む“史上最高の打ち合い”を見せた。

まずはジャッジだ。「２番・右翼」で先発出場すると、初回１死で迎えた第１打席で２試合連発となる８号ソロ。左腕スーターの８８・９マイル（約１４３・１キロ）直球を打球速度１０５・１マイル（約１６９・１キロ）、角度３２度、飛距離４１０フィート（約１２５メートル）で左中間席に運んだ。今カードは１３日（同１４日）の初戦で５号２ラン、６号ソロと今季初の１試合２発。２戦目は４打数１安打で一発は出なかったが、その後２試合連続でアーチをかけた。８本塁打は現時点でリーグ単独トップに躍り出た。

対するトラウトは「２番・ＤＨ」で先発出場し、７回にリーグ２位タイの７号ソロ。右腕チビイの８９・７マイル（約１４４・４キロ）チェンジアップをすくい上げると、打球速度１１４・６マイル（約１８４・４キロ）、角度３１度、飛距離４４６フィート（約１３５・９メートル）の特大アーチが左翼席に着弾した。２２年に７試合連発して以来の４試合連発。ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス記者によると、現在のヤンキースタジアムでビジター選手による４戦連発は史上初の快挙だ。今季のトラウトは開幕から２試合連続アーチの好発進。しかし、その後は出場１３試合ノーアーチが続いていた。それでも、今カード初戦となる１３日（同１４日）のヤンキース戦で３号２ラン、４号２ランと今季初、通算３１度目の１試合２発をマークし、再び上昇気流に乗っていた。

２３年ＷＢＣ米国代表で主将を務めたトラウトと、２６年ＷＢＣ米国代表主将のジャッジ。２人はこれまで３度のア・リーグＭＶＰに輝いたことがあるＭＬＢを代表するスラッガーだ。今回の４連戦ではジャッジが４発、トラウトが５発。同記者によると、複数回のＭＶＰ経験者が同一カードで３本塁打以上を打ち合ったのは史上２度目。１９６２年のＭ・マントル、Ｒ・マリス（ともにヤンキース）以来で、互いが敵チームの選手としては初めてのことだった。