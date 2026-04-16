wakemake万能パレットが進化♡新色追加で広がる旬アイメイク
韓国発の人気ブランドwakemakeから、話題の万能アイパレットに新色が登場♡デイリーからトレンドメイクまで幅広く楽しめる「ソフトブラーリングアイパレット」は、ひとつで多彩な表情を演出できる優秀アイテム。日本オフラインでも新たにカラーが追加され、さらに充実したラインアップでメイクの楽しさを広げてくれます。
16色で叶う自由なアイメイク
「ソフトブラーリングアイパレット」は、マット・シマー・グリッターなど多彩な質感を組み合わせた16色構成。
明度や彩度にこだわったカラー設計で、ナチュラルから華やかな仕上がりまで自由自在に楽しめます。
高い密着力で粉飛びしにくく、ふんわりとぼかしやすいため、初心者でも自然なグラデーションが簡単に完成します。
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新色＆人気カラーをチェック
05 ミュートコーラルブラーリング
08 キャンディーコーラルブラーリング
今回オフライン展開がスタートしたのは、
・05ミュートコーラルブラーリング（まろやかなピンクブラウン）
・08キャンディーコーラルブラーリング（華やかなピンクコーラル）
03 サンセットブラーリング
04 ラベンダーブラーリング
さらに既存の人気カラーとして、
・03サンセットブラーリング（やさしいピンクベージュ）
・04ラベンダーブラーリング（透明感あふれるラベンダー）
も好評発売中。どのカラーも捨て色がなく、毎日使いたくなる万能さが魅力です。
商品詳細
ソフトブラーリングアイパレット
価格：各2,970円（税込）
内容量：14g
発売日：2026年4月17日（金）オフライン発売
カラー：03／04／05／08
*OliveYoungAwardsアイシャドウ部門（集計期間：2024年1月1日～10月31日）対象カラー（04）（オリーブヤング調べ）
wakemakeで理想の目元を叶えて♡
wakemakeの万能パレットは、ひとつで何通りものアイメイクが楽しめる頼れる存在。新色の登場でさらに幅が広がり、日常から特別な日まで活躍してくれます。
自分らしいカラーを見つけて、毎日のメイクをもっと自由に楽しんでみてください♪