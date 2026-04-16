中山美穂、コンサートの歴史を詰め込んだ完全保存版Blu-ray BOX発売へ
中山美穂のコンサート映像、オリジナル・ムービー、ミュージックビデオを収録した5枚組の完全保存版Blu-ray『Miho Nakayama Complete Blu-ray BOX〜Forever』が6月17日に発売されることが決定した。
今作BOXには1986年の1stコンサート「VIRGIN FLIGHT ’86 MIHO NAKAYAMA FIRST CONCERT」から1998年「MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR’98 Live・O・Live」まで、中山美穂80年代〜90年代のコンサートの歴史を詰め込んだ完全保存版。映像未発売の「Miho Nakayama Live ’94 Pure White」コンサート映像のほか、同じく未発売の『Sea Paradise -OLの反乱-』『CHEERS FOR YOU』『Hurt to Heart〜痛みの行方〜』『LOVE CLOVER』ミュージックビデオも初収録される。
ジャケット写真は赤とゴールドを基調にした華やかな衣装で、コンサート中の笑顔を切り取った1枚。情景が浮かび上がってくるかのような姿が写し出されている。
全編がHDリマスタリングとオーディオリマスタリングされた初のBlu-ray化となる本作には全175曲の映像が収録される。より鮮やかに美しく蘇った映像と歌をぜひ楽しんでほしい。
また、あわせて購入者特典も発表となった。こちらは中山美穂の当時のコンサート写真を使用したもので、無くなり次第終了となる。
■『Miho Nakayama Complete Blu-ray BOX〜Forever』(数量限定版)
2026年6月17日（水）発売
価格：27,500円（税込）／25,000円（税抜）
品番：KIXM−90658〜62
特製BOX仕様（くるみ三方背ケース 5BD）
収録時間未定
映像／1080 Hi-Def 16：9 / 4：3
音声／日本語（リニアPCM ステレオ）
MPEG-4 AVC
2層 COLOR レンタル禁止 複製不能
＜収録内容＞
[DISC 1] 1986, 1988, 1989 CONCERT／ORIGINAL MOVIE
■VIRGIN FLIGHT ’86 MIHO NAKAYAMA FIRST CONCERT （1986.4.5 中野サンプラザホール）
1. 「C」
2. あいつ
3. HEART BREAK
4. 生意気
5. 放課後
6. あ・そ・び
7. ラストシーンに愛をこめて
8. モナリザ
9. 「Ｕ」
10. ときめきの季節
11. 色・ホワイトブレンド
12. BE-BOP-HIGH SCHOOL
〈ENCORE〉
13. 「C」
14. BE-BOP-HIGH SCHOOL
■CATCH ME MIHO NAKAYAMA LIVE ’88 （1988.1.30 中野サンプラザホール）
1. You’re My Only Shinin’ Star
2. TRIANGLE LOVE AFFAIR
3. 花瓶
4. Long Distance to the Heaven
5. WAKU WAKUさせて
6. 「派手!!!」
7. ツイてるねノッてるね
8. 50/50
9. SWITCH ON（ハートのスイッチを押して）
10. By−By My SeaBreeze
11. CATCH ME
12. You’re My Only Shinin’ Star
■WHUU!! NATURAL MIHO NAKAYAMA LIVE AT BUDOKAN ’89 （1989.5.11 日本武道館）
1. WAKU WAKUさせて
2. CATCH ME
3. MISTY LOVE
4. 色・ホワイトブレンド
5. 人魚姫 mermaid
6. ROSÉCOLOR
7. Long Distance to the Heaven
8. Try Or Cry
9. You’re My Only Shinin’ Star
■オリジナル・ムービー『na・ma・i・ki』 （1985.11.21 Release）
オープニング
1. ときめき
2. 「C」
3. ガラスの雨
4. センチメンタル通信
5. 生意気
■オリジナル・ムービー『心の夜明け L’Aube de mon cœur』 （1988.12.21 Release）
1. Sweetest Lover
2. Too Fast, Too Close
3. 誓いを破って
4. Try Or Cry
[DISC 2] 1991, 1992, 1993 CONCERT
■MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR ’91 MIHO THE FUTURE, MIHO THE NATURE （1991.4.27 千葉県文化会館）
1. メロディ
2. MANA
3. Paradio
4. 人魚姫mermaid
5. BINGO
6. 野蛮な宝石
7. これからのI Love You
8. COCKATOO
9. 愛してるっていわない!
10. Special Ever Happened
■LIVE IN “Mellow” MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR ’92 （1992.9.18〜19 中野サンプラザホール）
オープニング CLAIR DE LUNE
1. Mellow
2. Rosa
3. Platinum Cat〜Platinum Dance
4. あるきなさい
5. 忘れなくてもいいじゃない
6. Sweetest Lover
7. kiss kiss kiss
8. Midnight Taxi
9. 遠い街のどこかで…
10. 愛してるっていわない!
11. Silent
12. 泣かない指輪
13. Destiny
14. 灼熱の心
15. COCKATOO
16. Dream
17. Long Distance to the Heaven
18. You’re My Only Shinin’ Star
エンディング
■MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR ’93 On My Mind（DIRECTOR ver.＆ HEAD ver.） （1993. 8.27〜28 中野サンプラザホール）
オープニング
1. A New Day
2. 幸せになるために
3. こんな日の雨なら大好き 〜The Rain Came Down〜
4. わがままな あくとれす
5. JARA JARA Switch
6. 崖っぷち
7. Dear My Friends
8. Love For You
9. 世界中の誰よりきっと
10. Dream
11. ヨッシャ!
[DISC 3] 1994 CONCERT
■Miho Nakayama Live ’94 Pure White （1994.9.10 東京ベイ NK ホール）
プロローグ
1. Panorama
2. Blue Stone
3. Title
4. MC１
5. いたずらに まねしたり…
6. 真夜中のキッチンから
7. Mellow
8. タ・ク・ラ・ミ ＜INTERLUDE＞
9. 世界中の誰よりきっと
10. By−By My SeaBreeze
11. 〔シングルメドレー〕
ツイてるねノッてるね
「C」
WAKU WAKUさせて
色・ホワイトブレンド
BE-BOP-HIGH SCHOOL
クローズ・アップ
Witches ウィッチズ
人魚姫 mermaid
遠い街のどこかで…
女神たちの冒険
You’re My Only Shinin’ Star
CATCH ME
「派手!!!」
12. MC２
13. Sea Paradise -OLの反乱- ＜INTERLUDE＞
14. あみあげた夢
15. 星の盗人
16. MC３
17. あなたを宇宙へ届けたい
18. ふったりのPhotograph
〈ENCORE〉
19. ただ泣きたくなるの
20. MC４
21. Sea Paradise -OLの反乱-
22. ヨッシャ!
23. Pure White
[DISC 4] 1995, 1996 CONCERT
■MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR ’95 f （1995.11.25 中野サンプラザホール）
1. アカペラ〜女神たちの冒険
2. CHEERS FOR YOU
3. ただ泣きたくなるの
4. AFTERNOON
5. BROWN SHOES
6. 抱きしめたい
7. 追憶−Reminiscence−
8. Rosa
9. MANA
10. 世界中の誰よりきっと
11. SWEET N’ SOUR SOUP
12. 16ブランコ
13. LOVE
14. Thinking about you〜あなたの夜を包みたい〜
15. SMILE AGAIN
16. Hurt to Heart〜痛みの行方〜
17. これからのI Love You
18. ふったりのphotograph
19. ヨッシャ!
■MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR ’96 Sound of Lip （1996.7.24〜25 中野サンプラザホール）
1. ライカスタ
2. True Romance
3. 遠い街のどこかで…
4. Sound of Love
5. Spiritual Kisses
6. Crazy Moon
7. 50/50
8. Dream
9. 不意のKiss
10. It’s More
11. Rain Ring
12. 世界中の誰よりきっと
13. Sea Paradise -OLの反乱-
14. ヨッシャ!
15. Thinking about you〜あなたの夜を包みたい〜
16. Midnight Taxi & kiss kiss kiss（メドレー）
17. Treasure
[DISC 5] 1998 CONCERT & MUSIC VIDEO
■MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR’98 Live・O・Live （1998.8.8 中野サンプラザホール）
1. あなたを宇宙へ届けたい
2. You’re My Only Shinin’ Star
3. Naked Cruising
4. Velvet Hammer
5. Please
6. Sea Paradise -OLの反乱-
7. NAME
8. Baby Pink Moon
9. Fiancé〜あなたのokわたしのyes
10. EL NINO
11. Daddy
12. Oliveの呟き
13. ANGEL SOUL
14. コワレタ ライム
15. ヨッシャ!
16. 未来へのプレゼント
17. LOVE CLOVER
18. 遠い街のどこかで…
19. 天使の気持ち
20. Angel
21. The Eternities
22. 少年の瞳〜For Knack
■ビデオクリップ集『LOVE SUPREME Miho Nakayama Selection’90』（1990.12.5 Release）
1. Destiny
2. You’re My Only Shinin’ Star
3. 人魚姫 mermaid
4. Witchesウィッチズ
5. Midnight Taxi
■ビデオクリップ集『Mellow』（1992.7.4Release）
1. Mellow
2. あるきなさい
3. Making & Offshot
■ミュージックビデオ
『Sea Paradise -OLの反乱-』（1994.6,8 Release）
『CHEERS FOR YOU』（1995.5.17 Release）
『Hurt to Heart〜痛みの行方〜』（1995.7.21 Release）
『LOVE CLOVER』（1998.4.8 Release）
＜購入特典＞
・Amazon：アクリルキーホルダー
・Rakutenブックス：A6アクリルプレート
・タワーレコード：ステッカー3枚セット
・セブンネットショッピング：アクリルスタンド
・HMV：A4クリアファイル3枚セット
・Joshinディクスピア：A5アクリルパネル
・KING RECORDS STORE：２Lサイズブロマイド
・メーカー特典：Lサイズブロマイド3枚セット ※対象店舗は後日発表