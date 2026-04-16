中山美穂のコンサート映像、オリジナル・ムービー、ミュージックビデオを収録した5枚組の完全保存版Blu-ray『Miho Nakayama Complete Blu-ray BOX〜Forever』が6月17日に発売されることが決定した。

今作BOXには1986年の1stコンサート「VIRGIN FLIGHT ’86 MIHO NAKAYAMA FIRST CONCERT」から1998年「MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR’98 Live・O・Live」まで、中山美穂80年代〜90年代のコンサートの歴史を詰め込んだ完全保存版。映像未発売の「Miho Nakayama Live ’94 Pure White」コンサート映像のほか、同じく未発売の『Sea Paradise -OLの反乱-』『CHEERS FOR YOU』『Hurt to Heart〜痛みの行方〜』『LOVE CLOVER』ミュージックビデオも初収録される。

ジャケット写真は赤とゴールドを基調にした華やかな衣装で、コンサート中の笑顔を切り取った1枚。情景が浮かび上がってくるかのような姿が写し出されている。

全編がHDリマスタリングとオーディオリマスタリングされた初のBlu-ray化となる本作には全175曲の映像が収録される。より鮮やかに美しく蘇った映像と歌をぜひ楽しんでほしい。

また、あわせて購入者特典も発表となった。こちらは中山美穂の当時のコンサート写真を使用したもので、無くなり次第終了となる。

■『Miho Nakayama Complete Blu-ray BOX〜Forever』(数量限定版)
2026年6月17日（水）発売

価格：27,500円（税込）／25,000円（税抜）　
品番：KIXM−90658〜62
特製BOX仕様（くるみ三方背ケース　5BD）

収録時間未定
映像／1080　Hi-Def　16：9　/　4：3　
音声／日本語（リニアPCM 　ステレオ）
MPEG-4　AVC
2層　COLOR　レンタル禁止　複製不能

＜収録内容＞
[DISC 1] 1986, 1988, 1989 CONCERT／ORIGINAL MOVIE
■VIRGIN FLIGHT ’86 MIHO NAKAYAMA FIRST CONCERT　　（1986​.4​.5 中野サンプラザホール）
1​.　「C」
2​.　あいつ
3​.　HEART BREAK
4​.　生意気
5​.　放課後
6​.　あ・そ・び
7​.　ラストシーンに愛をこめて
8​.　モナリザ
9​.　「Ｕ」
10​.　ときめきの季節
11​.　色・ホワイトブレンド
12​.　BE-BOP-HIGH SCHOOL
〈ENCORE〉
13​.　「C」
14​.　BE-BOP-HIGH SCHOOL

■CATCH ME MIHO NAKAYAMA LIVE ’88　　（1988​.1​.30 中野サンプラザホール）
1​.　You’re My Only Shinin’ Star
2​.　TRIANGLE LOVE AFFAIR
3​.　花瓶
4​.　Long Distance to the Heaven
5​.　WAKU WAKUさせて
6​.　「派手!!!」
7​.　ツイてるねノッてるね
8​.　50/50
9​.　SWITCH ON（ハートのスイッチを押して）　
10​.　By−By My SeaBreeze
11​.　CATCH ME
12​.　You’re My Only Shinin’ Star

■WHUU!! NATURAL MIHO NAKAYAMA LIVE AT BUDOKAN ’89　　（1989​.5​.11 日本武道館）
1​.　WAKU WAKUさせて
2​.　CATCH ME
3​.　MISTY LOVE
4​.　色・ホワイトブレンド
5​.　人魚姫 mermaid
6​.　ROSÉCOLOR
7​.　Long Distance to the Heaven
8​.　Try Or Cry
9​.　You’re My Only Shinin’ Star

■オリジナル・ムービー『na・ma・i・ki』　　（1985​.11​.21 Release）
オープニング
1​.　ときめき
2​.　「C」
3​.　ガラスの雨
4​.　センチメンタル通信
5​.　生意気

■オリジナル・ムービー『心の夜明け L’Aube de mon cœur』　　（1988​.12​.21 Release）
1​.　Sweetest Lover
2​.　Too Fast, Too Close
3​.　誓いを破って
4​.　Try Or Cry

[DISC 2] 1991, 1992, 1993 CONCERT　　
■MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR ’91　MIHO THE FUTURE, MIHO THE NATURE　　（1991​.4​.27 千葉県文化会館）
1​.　メロディ
2​.　MANA
3​.　Paradio
4​.　人魚姫mermaid
5​.　BINGO
6​.　野蛮な宝石
7​.　これからのI Love You
8​.　COCKATOO
9​.　愛してるっていわない!
10​.　Special Ever Happened

■LIVE IN “Mellow” MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR ’92　　（1992​.9​.18〜19　中野サンプラザホール）
オープニング CLAIR DE LUNE
1​.　Mellow
2​.　Rosa
3​.　Platinum Cat〜Platinum Dance
4​.　あるきなさい
5​.　忘れなくてもいいじゃない
6​.　Sweetest Lover
7​.　kiss kiss kiss
8​.　Midnight Taxi
9​.　遠い街のどこかで…
10​.　愛してるっていわない!
11​.　Silent
12​.　泣かない指輪
13​.　Destiny
14​.　灼熱の心
15​.　COCKATOO
16​.　Dream
17​.　Long Distance to the Heaven
18​.　You’re My Only Shinin’ Star
エンディング

■MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR ’93　On My Mind（DIRECTOR ver​.＆ HEAD ver​.）　　（1993​. 8​.27〜28　中野サンプラザホール）
オープニング
1​.　A New Day
2​.　幸せになるために
3​.　こんな日の雨なら大好き 〜The Rain Came Down〜
4​.　わがままな あくとれす
5​.　JARA JARA Switch
6​.　崖っぷち
7​.　Dear My Friends
8​.　Love For You
9​.　世界中の誰よりきっと
10​.　Dream
11​.　ヨッシャ!

[DISC 3] 1994 CONCERT
■Miho Nakayama Live ’94 Pure White　　 （1994​.9​.10　東京ベイ NK ホール）　
プロローグ
1​.　Panorama
2​.　Blue Stone
3​.　Title
4​.　MC１
5​.　いたずらに まねしたり…
6​.　真夜中のキッチンから
7​.　Mellow
8​.　タ・ク・ラ・ミ　　＜INTERLUDE＞
9​.　世界中の誰よりきっと
10​.　By−By My SeaBreeze
11​.　〔シングルメドレー〕
　　　ツイてるねノッてるね
　　　「C」
　　　WAKU WAKUさせて
　　　色・ホワイトブレンド
　　　BE-BOP-HIGH SCHOOL
　　　クローズ・アップ
　　　Witches ウィッチズ
　　　人魚姫 mermaid
　　　遠い街のどこかで…
　　　女神たちの冒険
　　　You’re My Only Shinin’ Star
　　　CATCH ME
　　　「派手!!!」
12​.　MC２
13​.　Sea Paradise -OLの反乱-　＜INTERLUDE＞
14​.　あみあげた夢
15​.　星の盗人
16​.　MC３
17​.　あなたを宇宙へ届けたい
18​.　ふったりのPhotograph
〈ENCORE〉
19​.　ただ泣きたくなるの
20​.　MC４
21​.　Sea Paradise -OLの反乱-
22​.　ヨッシャ!
23​.　Pure White

[DISC 4] 1995, 1996 CONCERT
■MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR ’95　f　　（1995​.11​.25　中野サンプラザホール）
1​.　アカペラ〜女神たちの冒険
2​.　CHEERS FOR YOU
3​.　ただ泣きたくなるの
4​.　AFTERNOON
5​.　BROWN SHOES
6​.　抱きしめたい
7​.　追憶−Reminiscence−
8​.　Rosa
9​.　MANA
10​.　世界中の誰よりきっと
11​.　SWEET N’ SOUR SOUP
12​.　16ブランコ
13​.　LOVE
14​.　Thinking about you〜あなたの夜を包みたい〜
15​.　SMILE AGAIN
16​.　Hurt to Heart〜痛みの行方〜
17​.　これからのI Love You
18​.　ふったりのphotograph
19​.　ヨッシャ!

■MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR ’96 Sound of Lip　　（1996​.7​.24〜25　中野サンプラザホール）
1​.　ライカスタ
2​.　True Romance
3​.　遠い街のどこかで…
4​.　Sound of Love
5​.　Spiritual Kisses
6​.　Crazy Moon
7​.　50/50
8​.　Dream
9​.　不意のKiss
10​.　It’s More
11​.　Rain Ring
12​.　世界中の誰よりきっと
13​.　Sea Paradise -OLの反乱-
14​.　ヨッシャ!
15​.　Thinking about you〜あなたの夜を包みたい〜
16​.　Midnight Taxi & kiss kiss kiss（メドレー）
17​.　Treasure

[DISC 5] 1998 CONCERT & MUSIC VIDEO
■MIHO NAKAYAMA CONCERT TOUR’98 Live・O・Live　　（1998​.8​.8　中野サンプラザホール）
1​.　あなたを宇宙へ届けたい
2​.　You’re My Only Shinin’ Star
3​.　Naked Cruising
4​.　Velvet Hammer
5​.　Please
6​.　Sea Paradise -OLの反乱-　
7​.　NAME
8​.　Baby Pink Moon
9​.　Fiancé〜あなたのokわたしのyes
10​.　EL NINO
11​.　Daddy
12​.　Oliveの呟き
13​.　ANGEL SOUL
14​.　コワレタ ライム
15​.　ヨッシャ!　　
16​.　未来へのプレゼント
17​.　LOVE CLOVER
18​.　遠い街のどこかで…
19​.　天使の気持ち
20​.　Angel
21​.　The Eternities
22​.　少年の瞳〜For Knack

■ビデオクリップ集『LOVE SUPREME Miho Nakayama Selection’90』（1990​.12​.5 Release）
1​.　Destiny
2​.　You’re My Only Shinin’ Star
3​.　人魚姫 mermaid
4​.　Witchesウィッチズ
5​.　Midnight Taxi

■ビデオクリップ集『Mellow』（1992​.7​.4Release）　
1​.　Mellow
2​.　あるきなさい
3​.　Making & Offshot

■ミュージックビデオ
『Sea Paradise -OLの反乱-』（1994.6,8 Release）　
『CHEERS FOR YOU』（1995.5.17 Release）　
『Hurt to Heart〜痛みの行方〜』（1995.7.21 Release）　
『LOVE CLOVER』（1998.4.8 Release）　　

＜購入特典＞
・Amazon：アクリルキーホルダー
・Rakutenブックス：A6アクリルプレート
・タワーレコード：ステッカー3枚セット
・セブンネットショッピング：アクリルスタンド
・HMV：A4クリアファイル3枚セット
・Joshinディクスピア：A5アクリルパネル
・KING RECORDS STORE：２Lサイズブロマイド
・メーカー特典：Lサイズブロマイド3枚セット　※対象店舗は後日発表