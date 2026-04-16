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2026年4月最新【50%オフの初回クーポン】Uber Eats（ウーバーイーツ）のお得な使い方！ 注文方法も丁寧に解説

2026年4月最新！ 最初の4回の注文で使える50%オフのUber Eats（ウーバーイーツ）クーポンを配布中！ 初めての方が利用できるクーポンはもちろん、よりお得に使いこなすためのポイントまで最新情報をまとめてご紹介。クーポンコードの使い方や適用条件も丁寧に解説しているので、「クーポンの使い方がよくわからない」「料金が気になって注文をためらってしまう」という方でも安心です。この機会にUber Eats（ウーバーイーツ）をダウンロードして、ランチやディナーをお得に楽しんでみませんか？

■参照記事：2026年4月最新【50%オフの初回クーポン】Uber Eats（ウーバーイーツ）のお得な使い方！ 注文方法も丁寧に解説（更新日：2026.04.01）



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【茨城・水戸】2026年春オープン！ 「niko and ... BASE」でサウナ・カフェ・BBQ・ピックルボールを楽しもう

2026年春、サウナ・カフェ・BBQ・ピックルボールが楽しめる複合施設「niko and ... BASE（ニコ アンド ベース）」が茨城県水戸市にオープンします！ スタイルエディトリアルブランド「niko and ...」が公園事業に初参入し、施設・空間をプロデュース。「あそんで、たべて、ととのって...」魅力たっぷりの施設情報をお届けします！

■参照記事：【茨城・水戸】2026年春オープン！ 「niko and ... BASE」でサウナ・カフェ・BBQ・ピックルボールを楽しもう（更新日：2026.03.09）



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失敗しないホワイトデーのお返し！ 本命・義理別おすすめお菓子の意味一覧と、知っておきたい注意点

ホワイトデーのお返しを選ぶとき、マカロンやマシュマロ、クッキーなどのお菓子にそれぞれ意味があることを知っていますか？ お返しの意味を理解することで、本命の相手へ気持ちを伝えたり、義理チョコへ適切に応えたりできます。この記事では、ホワイトデーのお返しに迷う方に向けて、おすすめの各ギフトの意味一覧や、注意すべきポイントについてご紹介します。

■参照記事：失敗しないホワイトデーのお返し！ 本命・義理別おすすめお菓子の意味一覧と、知っておきたい注意点（更新日：2026.02.26）



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【東京】雨の日でも濡れずに楽しめるおでかけスポット50選

森ビル デジタルアート ミュージアム：エプソン チームラボボーダレス

雨の日でもおでかけの予定は変更したくない！ そんな方へ、今回は、『るるぶ＆more.』でご紹介したなかから、雨の日でも楽しめる東京のおでかけスポットをご紹介します。 屋内で遊べる人気のアミューズメント施設やテーマパーク、思い切り体を動かせるレジャー施設から、大人っぽいデートも楽しめる美術館や水族館、プラネタリウムのような癒やし系スポットまで、雨降りの日でも満喫できるおすすめスポットが満載です！

■参照記事：【東京】雨の日でも濡れずに楽しめるおでかけスポット50選（更新日：2026.04.03）



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スタバ新作まとめ【2026年4月】｜販売期間やおすすめカスタムも紹介！

日本全国各地で大人気！シアトル発のコーヒーチェーン店「スターバックス コーヒー ジャパン（Starbucks Coffee Japan）」通称“スタバ”の新商品を、ドリンクやグッズなどのカテゴリー別にまとめてご紹介します。新作フラペチーノやスイーツの季節限定メニュー、オリジナルのマグカップやタンブラーなどのグッズが発売される度に、随時更新していきますので、ぜひ定期的にチェックしてくださいね。

■参照記事：スタバ新作まとめ【2026年4月】｜販売期間やおすすめカスタムも紹介！（更新日：2026.04.11）



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関東近郊のおすすめ花畑33選｜四季折々の花々に癒やされる！ 人気の絶景スポットから、穴場の花の名所まで

四季折々の自然を楽しめる日本には、季節ごとに美しく咲き乱れる花畑がたくさんあります。今回は、美しい花々が見ごろを迎える季節ごとに、関東近郊のおすすめの花畑スポットをご紹介。人気のネモフィラや、桜と菜の花のコラボレーションが織りなす絶景スポットから、梅、藤、シバザクラなど穴場の花の名所まで、色とりどりの花々が一面を覆い尽くす、息を呑むような絶景の花畑に出かけてみませんか。

■参照記事：関東近郊のおすすめ花畑33選｜四季折々の花々に癒やされる！ 人気の絶景スポットから、穴場の花の名所まで（更新日：2026.03.11）



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【スタバ新作・2026年3月】濃厚カスタードが、やみつき確定！ 「シュークリーム フラペチーノ®」を実食レポート！ おすすめカスタムを徹底紹介

やみつき間違いなしのおいしさ♪ スターバックスでは、クリームたっぷりのシュークリームをイメージした「シュークリーム フラペチーノ®」「シュークリーム ラテ」が2026年3月13日（金）から登場！ 韓国のスターバックスで春の定番商品として人気のフラペチーノに着想を得たメニューなんだとか。いったいどんな味？ いつからいつまで？無料・有料カスタムやカロリー、値段は？ 気になる情報を実際に食べてご紹介します！

■参照記事：【スタバ新作・2026年3月】濃厚カスタードが、やみつき確定！ 「シュークリーム フラペチーノ®」を実食レポート！ おすすめカスタムを徹底紹介（更新日：2026.03.16）



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【新宿ランチ】おしゃれな店13選｜ゆっくり女子ひとりでもOKな穴場カフェも！

あらゆるジャンルのグルメスポットがひしめく新宿！ 今回は『るるぶ＆more.』で過去掲載した記事から、新宿エリアでランチにおすすめのお店をご紹介します。女子会やランチデートにはもちろん、ひとり利用もしやすいカフェまで、メニューやインテリア、コンセプトもおしゃれなお店だけをピックアップ！ 気になるお店を見つけたら、ぜひ出かけてみてくださいね。

■参照記事：【新宿ランチ】おしゃれな店13選｜ゆっくり女子ひとりでもOKな穴場カフェも！（更新日：2025.10.17）



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1934年築の重要文化財「明治安田CAFE 丸の内」で、建築美と楽しむ至福のアフタヌーンティー【ご褒美の新定番】

1934年に建てられ、重要文化財の指定も受ける「明治生命館」がリニューアルし、「明治安田CAFE 丸の内」がオープン。古典主義様式の最高傑作としても高く評価される優美な空間で、こだわりのコーヒーやスイーツを楽しめるようになりました！ 今回は、優雅なアフタヌーンティーをご紹介します。

■参照記事：1934年築の重要文化財「明治安田CAFE 丸の内」で、建築美と楽しむ至福のアフタヌーンティー【ご褒美の新定番】（更新日：2026.03.25）



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横浜・臨港パーク内にオープンした新商業施設「横浜ティンバーワーフ」でピクニック気分

写真提供：I’m donut？

2025年10月に誕生した、みなとみらいの新たなランドマーク「横浜ティンバーワーフ（よこはまてぃんばーわーふ）」。行列ができる人気の生ドーナツ専門店「I'm donut？」やレストランのほか、のんびり過ごせる芝生広場で開催されるイベントなども魅力です。

■参照記事：横浜・臨港パーク内にオープンした新商業施設「横浜ティンバーワーフ」でピクニック気分（更新日：2026.03.08）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は、『るるぶ＆more.』の過去に掲載した記事をもとに作成しています。

