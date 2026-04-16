「エグいほど綺麗」マヂラブ野田、美人過ぎる女装姿に反響！ 「想像以上」「あのちゃんかと思ったわ」
お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルさんは4月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。女装姿を公開したところ「普通に可愛いです」「エグいほど綺麗」といった反響が寄せられています。
【写真】マヂラブ野田の美人過ぎる女装姿
ファンからは「普通に可愛いです」「エグいほど綺麗」「想像以上だった」「めっちゃ好きなタイプ」「美女だけど隠しきれないガタイwww」など、絶賛の声が。ほかにも「あのちゃんかと思ったわwww」「あの頃の真木よう子」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】マヂラブ野田の美人過ぎる女装姿
「美女だけど隠しきれないガタイwww」野田さんは「顔まではメイクさんの力で調子良かったんですが洋服を攻めすぎてモンスターになりました」とつづり、3枚の写真を投稿。バラエティー番組『かまいガチ』（テレビ朝日系）の企画で女装した時の姿を載せています。全身をブラックで統一したコーディネートに、ボブカットヘアというスタイルの野田さん。メイクも本格的で、ハイセンスな美女に変身しています。
お見送り芸人しんいちさんも女装姿を公開また、同番組に出演したお笑いタレント・お見送り芸人しんいちさんも投稿を更新。野田さんと同じく、自身の女装した姿を公開しました。ファンからは「完成度高っ」「え、可愛くて草」「ここまでポテンシャル高いとは」といった反響が寄せられています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)