TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が15日、放送された。コロコロチキチキペッパーズのナダル（41）が「ナダルの監禁シリーズが『クイズ』をテーマに3年ぶりの復活！ターゲットを山奥へとおびき出し、声を出さずにジェスチャーのみで問題を伝えて…正解＆脱出を目指す！」に登場。ナダルが披露したギャル系タレントゆうちゃみこと、古川優奈（24）のものまねが話題となった。

ナダルは吉本興業東京本社から千葉県酒々井町の山奥に搬送され、プレハブ小屋に“監禁”された。「身代わりジェスチャークイズ」に挑戦。ルールは、クイズを身代わり解答してくれる人物を電話で探し、正解してもらうこと。ナダルが出た問題を無音でジェスチャーのみで伝え、身代わり解答者に正解してもらう必要がある。

1時間の間に15分だけ使えるスマホで、ナダルはFJIWARA藤本敏史に電話。「千葉でバーベキューやってまして。信子とかいます、ゆうちゃみとかいます」とぱーてぃーちゃん信子とゆうちゃみの名前を出し、ウソの電話で勧誘。藤本はギャル好きで知られる。

藤本はウソ電話と見抜き「代わってよ、他のメンバー」と投げかける。ナダルは必死の演技で「ゆうちゃみ！ ゆうちゃみ、ちょっといける？ ゆうちゃみ！ チッ！ あかん、夢中になってるわ」と偽装。藤本から「バレバレやって」と指摘されると、ナダルは猫なで声で「な〜に？ ナダルさん、なに〜？」「肉食べてるもん」などと、必死のものまねを展開。それでも藤本から「もう…行く訳ないやん」と断られた。

VTRを見終えたパネリスト出演のケンドーコバヤシは「ゆうちゃみのマネ、うまかったんちゃう？」と絶賛。Xでも、ナダルによるゆうちゃみのものまねを絶賛する声が相次いだ。「ゆうちゃみの声マネヤバwww」「ゆうちゃみのしゃべる方のモノマネ微妙に似てて腹立つww」「ケンコバさんと同意見が多い私は、何かうれしい、ゆうちゃみうまかった気がした」「ゆうちゃみのモノマネがくそすぎるww」などと書き込まれていた。他にも「ゆうちゃみが連絡したら日本中どこでもフジモンすぐ来る説やってほしいな」などの声があった。