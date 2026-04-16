X（旧Twitter）で話題になっているのは、思わず笑ってしまう奇跡の瞬間。市役所の職員も二度見したワンシーンは記事執筆時点で361万2000回を超えて表示されており、「ちょっとwww」「奇跡の1枚！」「私なら耐えられない(笑)」などのコメントの他、11万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：市役所の窓口で、なぜか笑いを堪えている担当者→横にある『犬のカート』を見てみたら…『まさかの光景』】

愛犬と一緒に市役所へ

Xアカウント「@wanwanmaturi」の投稿主さんが、市役所に行ったときのこと。カートに入れれば犬も入れる市役所のため、ミニチュアダックスフンドの「シロモ」ちゃんを連れて行ったといいます。職員と話していたところ、職員の視線が徐々にカートへ…。笑いを堪えているような職員の表情が気になり、ご自身もカートに目をやってみたそう。

カートの中では、シロモちゃんがネット越しに2人を見つめていました。しかし、シロモちゃんはなぜか横向きの体勢に…！前足をピンと張り、ネットに張り付くようにして2人を凝視していたのです。

まさかの光景に爆笑♪

謎すぎる姿で職員を笑わせたシロモちゃん。もしかすると、眠くて横になったものの、外の様子も確認したい…と葛藤していたのかもしれません。

そんなシロモちゃんには、4匹の同居犬がいるそうです。全員ミニチュアダックスフンドで、なぜかみんな表情豊かなタイプなのだとか♪

もちろん、普段のシロモちゃんは、ふわふわの毛が魅力的なかわいいわんこ。市役所で見せた独特すぎる体勢は、今となってはレアな姿だったのかも！？

この投稿には、「とってもかわいくて目が釘付けになった」「こんなん見たら仕事できない…w」「どんな格好してるんだコレ(笑)」など、多くのコメントが寄せられています。

Xアカウント「@wanwanmaturi」には、他にもわんこたちの賑やかな姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Xアカウント「@wanwanmaturi」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。