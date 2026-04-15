俳優の満島真之介（36）が15日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演。掃除のモチベーションを上げる方法を明かした。

「手間抜き家事を極めた女」が大集合。家事が好きだと公言する満島は、「楽しくやるのが好き。なんでもミュージカル。その日の気分で曲を流してる」と語ると、MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也は「そんな人とは住みたくないわ〜」と苦笑した。

トイレや風呂の掃除は、使用した際にあわせてすることなどテクニックを明かした。掃除道具についても「いいスプレーとかに出会うと、魔法使いになった気分になるんですよ。ハリー・ポッターになった気持ちで」と笑わせた。

掃除のモチベーションの上げ方について聞かれると、「モチベーションを上げようと思ったり、やる気が出てからやろうは絶対無理」と断言。「音楽の力っていうのは強い」と続け、掃除や家事に合うような曲をイメージすることを明かした。

「（ミュージカル映画の）ラ・ラ・ランドだって（なったら）サウンドトラックをかけて、俺はライアン・ゴズリングの気持ちで（家事を）やり始める」と優雅な身ぶり手ぶりで力説した。

スタジオ共演者が困惑する中、pecoだけが共感。「マインドは一緒」と語り、ディズニー映画「魔法にかけられて」の曲を歌いながら掃除していることを明かした。