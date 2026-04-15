お散歩中に花壇の前でワンコの写真を撮っていたら、突風が吹いて…？ワンコが耐えきれずに転がってしまう瞬間が激写され、大きな反響を呼んでいます。投稿は記事執筆時点で200万回を超えて表示され、6万9000件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：おじいちゃん犬を撮影中に『突風』が吹いた結果→コテッと転がってしまい…とんでもなく尊い『偶然の一枚』】

風に吹き飛ばされる瞬間を激写

Xアカウント「82comb」に投稿されたのは、マルチーズの「ろーちゃん」のお散歩中に偶然撮影された１枚の写真。この日、飼い主さんは芝桜が咲いている花壇の前で、ろーちゃんの写真を撮っていました。すると撮影中に突風が吹き、ろーちゃんが花壇の上に転がってしまうというハプニングが発生したそう。

その瞬間にシャッターを切った結果、ろーちゃんが「あわわ…っ」とビックリしたお顔で、見事にひっくり返っている光景が撮れたのだとか。ろーちゃんのコミカルで可愛い姿と綺麗な芝桜のコントラストが効いていて、もはやアート作品のよう…！なかなか見られない尊い光景に、思わず笑ってしまう人が続出することとなりました。

ちなみにろーちゃんは怪我もなく無事で、その後はまた風が吹いても大丈夫なように、飼い主さんに抱っこしてもらってお散歩を楽しんだそうですよ。

この投稿には「奇跡の一枚」「見事に吹っ飛んでる姿が、あまりに可愛くて」「激写すぎて笑っちゃった」「打ち上げられたあざらしみたい」「無事で本当によかったです！」といったコメントが寄せられています。

おじいちゃん犬の尊い日常

ろーちゃんは16歳のおじいちゃん犬で、おっとりしていてマイペースな性格なのだとか。ご飯を食べただけで「ご褒美ちょうだい！」とドヤ顔でアピールするところや、お散歩中にお気に入りの場所を通った時の満足そうな姿が可愛くて、飼い主さんはいつも癒されているそうです。

これからもろーちゃんが毎日元気に楽しく過ごして、たくさん愛くるしい姿を見せてくれますように。

写真・動画提供：Xアカウント「82comb」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。