明治安田Ｊ１リーグ百年構想リーグの３月度「月間ベストセーブ」が１５日に発表され、ウエスト（西）で清水のＧＫ梅田透吾（２５）が初受賞した。この日、三保グラウンドで汗を流したストッパーは、「うれしいですね。自分がそう（受賞する立場に）なったことがないので、なんと言ったら分からないですが、うれしいです」と笑顔を見せる。

対象となったのは、３月１４日の岡山戦で見せた後半２２分のシュートストップ。相手ＤＦ立田悠悟のゴール左下隅を突いた約３０メートルのミドルシュートに横っ飛びし、右手一本で弾き出した。立田とは清水ユース時代の２学年上の先輩で、トップチームでもともにプレーした間柄。試合後には「止めんなよ」と冗談交じりに声をかけられたという。

一方で、前節の広島戦では１―１から突入したＰＫ戦の末に敗戦。シュート１４本を浴びるなど防戦が続く中、ＦＷ呉世勲のゴールで先制したが、直後に追いつかれた。「そこで耐えきれないのはＧＫとして物足りない。もう一つレベルを上げないといけない」と課題を口にした。

ＧＫ陣には鹿島から加入した沖悠哉もおり、定位置争いは激しい。それでも、「絶対的な守護神がいるチームは強いと思うが、それが２人いたらなおいい」と笑顔。自身がユース昇格した２０１９年以降はＧＫ権田修一（現神戸）がチームに在籍し、絶対的な存在だった期間も過ごしてきた。（今は）「やっている僕らも不思議なくらい、ここまで切磋琢磨できているのはありがたいこと。試合に出ていない時期の方が長かったので、気を抜かずにやれている」と語った。

リーグはすでに後半戦に突入。ここまで７試合に出場し、クリーンシートは２試合にとどまる。「まだまだやらなければいけないことは多い」と力を込めた。（伊藤 明日香）