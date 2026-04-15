米大リーグのドジャースは13日（日本時間14日）、本拠地メッツ戦に4-0で快勝した。一方で韓国メディアが注目しているのが、27歳キム・ヘソン内野手に出番がなかったこと。前日、ABSチャレンジに失敗したことでデーブ・ロバーツ監督が厳しい言葉を残しており「そんなに大きな罪なのか」「度を越した冷遇」と批判的だ。

発端は12日（同13日）のレンジャーズ戦で、3回にキム・ヘソンがとった行動にあった。1点を追う無死一塁の場面、カウント2-2からの5球目がストライクと判定されると、ヘルメットを触ってABSチャレンジを要求。ただ判定は覆らず、権利を失う結果となった。ロバーツ監督は試合後の会見で「あれはチャレンジするにはあまり良い場面ではなかった」と口にしていた。

一夜明けたメッツ戦で、キム・ヘソンは出番がなかった。8日（日本時間9日）のブルージェイズ戦以来4試合ぶりだ。韓国メディア「OSEN」は「ABSの失敗がそんなに大きな罪か？ ロバーツ監督、結局キム・ヘソンをラインナップから外した！ メッツ戦、衝撃の先発除外」という記事を掲載した。「ABSチャレンジの失敗が、そんなに大きな罪なのだろうか」として、今季6試合で打率.308を残すキム・ヘソンが、左腕相手とはいえ先発を外れたのを嘆いている。

また韓国紙「スポーツ朝鮮」は「ABS申請したから先発外？ もはやキム・ヘソンが嫌いなだけでは…ロバーツ監督の度を越した“冷遇”の行方」という記事を掲載、より批判的だ。

「キム・ヘソンに向けられたデーブ・ロバーツ監督の視線が尋常ではない」という書き出しで「選手の正当な権利であるABSチャレンジを使用したという理由で、メディアの前で“公開批判”を展開、翌日の試合では即座に先発ラインナップから外してしまった」と現状を伝えた。

この措置について「シーズン序盤から打率3割台の猛打でチームに献身している打者への処置としては、あまりに過酷だ」とみており「野球以外の部分で、感情的なもつれがあるのではないかという疑念さえ抱かせる」と伝えた。前日の試合後の発言を「所属選手をかばうどころか非難の矛先を向けた」と位置づけている。



（THE ANSWER編集部）