サンリオキャラクターの人気投票イベント『2026年サンリオキャラクター大賞』の初回速報順位が14日に発表され、総合順位ではシナモロールが1位となりました。同時に公開された海外の国や地域ごとの『海外順位』に注目しました。

速報順位で1位となったのが、シナモロール。2020年から5年連続1位を獲得していましたが、去年の最終結果は2位に。今年は1位に返り咲くことができるのか、注目されています。

2位には、デビュー30周年を迎えたポムポムプリンがランクイン。去年は9年ぶりに1位に輝き、連覇達成に向けてさらなる盛り上がりが期待されます。続く3位は、ポチャッコ。サンリオを代表する“3大犬キャラクター”がそろって上位にランクインしました。

■タイの1位は昨年に続いて『yoshikitty』 海外順位に注目

総合順位と同時に発表された、海外の国や地域ごとの『海外順位』の上位キャラクターに注目すると、総合順位の上位キャラクターとは違った結果が見えてきました。

タイの1位には『yoshikitty』がランクイン。『yoshikitty』はX JAPANのYOSHIKIさんに憧れたハローキティが変身した姿で、YOSHIKIさんの楽曲は全て、ピアノもドラムも完璧に弾きこなすといったキャラクターです。2025年サンリオキャラクターランキングではタイのランキングで1位にランクインしていて、高い人気を誇っています。

また、スペインの3位には『ウメ屋雑貨店』がランクイン。おウメばあちゃんは、雑貨店を開いていて、いそうろうのネコのトラと暮らしている、てまり・お手玉・おはじきが得意な、やさしいおばあちゃんです。これにはSNSでも「ウメ屋雑貨店が3位」など驚く声が上がりました。

■人気急上昇中のキャラクターが香港地区で1位に

香港地区のランキングでは『あひるのペックル』が1位にランクイン。『2025年サンリオキャラクター大賞』では、31年ぶりのTOP10入りを果たしたキャラクターで、おひとよしで、泳ぎが苦手、歌とダンスが大好きなココロのやさしい男のコです。初回速報の総合順位でも7位でした。この結果にSNSでは「うれしい」や「すごい！」といった応援の声が上がりました。

また昨年の『2025年サンリオキャラクター大賞』では17位、今回の初回速報ではトップ10入りにならなかった『ウサハナ』ですが、イギリスで3位、オーストラリアとアメリカで4位、イタリアで5位など複数国で上位5位内にランクインとなりました。『ウサハナ』はちょっぴりカーブした長い耳とつぶらな青いヒトミがチャームポイントの夏が大好きな元気なウサギの女のコ。身長はチューリップの花3個分で、体重はマスカットひとふさ分です。