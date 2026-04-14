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人気グルメYouTuber「山崎NANA」が「【食べ放題】アパホテルのビュッフェがコスパ最高すぎた！時間無制限の豪華すぎるバイキングを満腹になるまで食べまくった爆食女【大食い】【アパホテル＆リゾート〈東京ベイ幕張〉】」と題した動画を公開した。アパホテル＆リゾート〈東京ベイ幕張〉内のレストラン「ラ・ベランダ」を訪れ、時間無制限の豪華なランチビュッフェを心ゆくまで堪能する様子を収めている。



動画の冒頭、山崎NANAは広々としてリゾート感あふれる店内に並ぶ多彩なメニューを紹介する。新鮮な野菜が並ぶサラダバーをはじめ、和洋中の豊富なサイドメニュー、せいろで蒸された点心、ライブキッチンでの出来立て料理、さらには種類豊富なデザートコーナーまで、目移りするような充実したラインナップが網羅されている。



いよいよ実食へ移ると、まずはベジファーストで色鮮やかな冷菜からスタート。人参の甘味とコンソメジュレの相性が抜群な「人参のババロア コンソメジュレ」を味わい、幸先の良い滑り出しを見せる。続いて、ライブキッチンで提供されるサクサクの「揚げたて天ぷら」や、甘じょっぱい油揚げが食欲をそそる「ラ・ベランダ特製いなり寿司」などを次々と平らげていく。中でも、低温調理でしっとりと仕上げられた「ローストビーフ」には、「極やわ食感」と笑みを浮かべ、「お肉の旨味が口の中で弾ける」と絶賛のコメントを寄せた。



また、ビュッフェならではの楽しみとして、数量限定のタイムサービスメニューも登場。「桜えびと筍のリゾットグラタン」に加え、2回目のタイムサービスでは、甘酸っぱい苺とカスタードを包み込んだ「苺のロールケーキ」を確保し、極上のふわもち食感に感動する姿を見せた。さらに、名物の「アパ社長カレー」については、「超濃厚でコク深いから瑞々しいキャベツと相性抜群」と独自の食べ方を披露しつつ高く評価した。



「お料理も雰囲気もサービスも圧倒的に上質で2750円はお値段以上」と、そのコストパフォーマンスの高さを熱弁して完食した山崎NANA。多種多様な絶品メニューを心ゆくまで楽しめるアパホテルのランチビュッフェは、休日の贅沢なお出かけプランとして、大いに参考になる内容となっている。