【漢字クイズ】「大角豆」はなんて読む？初見では難しい茨城県の地名！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「大角豆」はなんて読む？

「大角豆」という漢字を見たことはありますか？ 茨城県つくば市にある、ひらがな3文字の地名です。 いったい、「大角豆」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ささぎ」でした。 茨城県つくば市に位置している大豆角。 そんな大豆角のあるつくば市は、県庁所在地の水戸市に次ぐ茨城県第二の都市で、都市基盤整備も整っているため沿線には住宅立地が進んでいるのだそう。 万葉集にも登場する観光名所である「筑波山」や、JAXAの関連施設をはじめとする多くの研究施設などが充実しており、歴史と科学の調和した都市として注目されていますよ。 あなたはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典オンライン』

・『つくば市』

ライター Ray WEB編集部