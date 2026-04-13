EOS R50

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　「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　EOS R50（キヤノン）

2位　VLOGCAM ZV-E10 II（ソニー）

3位　EOS R10（キヤノン）

4位　α6400（ソニー）

5位　VLOGCAM ZV-E10（ソニー）

6位　Z50II（ニコン）

7位　FUJIFILM X-T30 III（富士フイルム）

8位　OLYMPUS PEN E-P7（OMデジタルソリューションズ）

9位　α7 V（ソニー）

10位　LUMIX G100D（パナソニック）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。