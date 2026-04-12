キャンピングカー情報をはじめとして、キャンプや車中泊、バンライフなど、アウトドア&車旅の情報を配信しているWEBマガジン・DRIMOから、実際に車中泊やキャンピングカーを楽しんでいるライターによる記事をMOBYがご紹介します。※以降の記事内容および記事タイトルはDRIMOからの引用・参照です

佐賀県には、自然や街に溶け込むように点在する温泉併設のRVパークがあります。

市街地にあり利便性を重視したパークから、山あいで静かに過ごせる温泉や海を望む絶景露天風呂を備えた施設まで、その魅力は実にさまざまです。

この記事では、九州・佐賀エリアで「温泉×車中泊」を楽しめるRVパークを4つ厳選して紹介します。

観光の拠点としてはもちろん、滞在自体を楽しめるRV旅が叶うスポットを集めました。

【佐賀市】RVパークsmart 佐賀の湯処 KOMOREBI

くるま旅

佐賀市内に位置する温浴施設「佐賀の湯処 KOMOREBI」に併設されたRVパーク。

市街地にありながら落ち着いた雰囲気の温泉施設で、移動の疲れをゆっくり癒やせます。

RVパークsmart方式で無人利用が可能なため、到着時間を気にせず自由に使えるのも魅力。

設備が整い、温泉も利用できるので、移動中の宿泊先としてもおすすめのRVパークです。

RVパーク基本情報

名称：RVパークsmart 佐賀の湯処 KOMOREBI

所在地:佐賀県佐賀市神園6丁目4-35

TEL：092-433-7370（お問い合わせの際はご利用施設名をお伝えください）

料金：1泊1台 3,500円

チェックイン：16:00～

チェックアウト：～11:00

予約方法：WEB予約

駐車可能車両サイズ：キャブコン・バンコン・軽キャンピングカー・一般車

駐車場サイズ：長さ6m×幅5m

利用可能台数：2台

トイレ：あり（屋外24時間利用可能）

ゴミ処理：不可

電源：あり（100V/1500W施設利用料金に含む）

水道：なし

ペット連れ：可

詳細はこちら▷くるま旅

温泉と施設の詳細

佐賀の湯処 KOMOREBI

入浴施設：佐賀の湯処 KOMOREBI

入浴料金：

【月～金】大人（中学生以上）980円、小人（4歳～小学生以下）500円

【土・日・祝日】大人（中学生以上）1,180円、小人（4歳～小学生以下）550円

【朝風呂】大人（中学生以上）980円、小人（4歳～小学生以下）500円

営業時間：9:00～25:00（最終受付24:00)、朝風呂 日・祝日7:00～9:00（最終受付9:00）

効能：疲労回復、神経痛、筋肉痛、冷え性、関節痛など

定休日：不定休（※公式で要確認）

タオルの有無：（レンタル）バスタオル200円、（販売）タオル280円

飲食・売店：食事処あり

その他：国内最大規模のサウナあり、広々家族風呂がある

詳細はこちら▷佐賀の湯処 KOMOREBI

利用者の口コミ・おすすめポイント

・「市街地立地で買い出ししやすい、近所にコンビニもあります」

・「RVパークsmart方式で無人利用可能です」

・「サウナ好きにはたまらない施設」

・「温浴施設併設で利便性が高く、館内のレストランでは佐賀の名産品が食べられます」

【唐津市】RVパークsmart 鳴神温泉 ななのゆ

くるま旅

自然に囲まれた立地にある「鳴神温泉 ななのゆ」に併設されたRVパーク。

派手さはないものの、落ち着いた雰囲気と親しみやすさが魅力の温泉施設です。

小高い丘の上にあるため、静かな環境でゆったりとした車中泊が可能。

観光よりも「休むこと」を重視したRV旅に向いた、穏やかに過ごせる滞在型RVパークです。

RVパーク基本情報

名称：RVパークsmart 鳴神温泉 ななのゆ

所在地：佐賀県唐津市七山滝川1150

TEL：092-433-7370（お問い合わせの際はご利用施設名をお伝えください）

料金：1泊1台 3,000円

チェックイン：16:00～

チェックアウト：～12:00

予約方法：WEB予約

駐車可能車両サイズ：キャブコン・バンコン・トレーラー・軽キャンピングカー

駐車場サイズ：

・RV1縦6.0m×横10.0m（緑枠）

・RV2縦6.0m×横5.0m（緑枠）

利用可能台数：2台

トイレ：あり（屋外24時間利用可能）

ゴミ処理：不可

電源：あり（施設利用料金に含む）

水道：なし

ペット連れ：可

詳細はこちら▷くるま旅

温泉と施設の詳細

鳴神温泉 ななのゆの温泉

入浴施設：鳴神温泉 ななのゆ

入浴料金：大人（中学生以上）740円（17時以降540円）、子ども（4歳以上）370円（17時以降320円）

営業時間：10:00～21:00（最終受付20:30）

効能：神経痛・関節痛・慢性消火器病など

定休日：毎月第一火曜日

タオルの有無：（販売）フェイスタオル250円、（レンタル）バスタオル250円

飲食・売店：食事処あり

詳細はこちら▷鳴神温泉 ななのゆ

利用者の口コミ・おすすめポイント

・「山間部の静かな環境でリラックスできます」

・地元利用者に親しまれる温泉で、「トロトロとぬめりのあるお湯が気持ちよい」と口コミがあります。

・「食事も美味しく、お風呂も充実していてゆっくりした車中泊が叶います」

【東松浦郡】RVパークsmart 玄海海上温泉パレア

くるま旅

玄界灘を望むロケーションが魅力の「玄海海上温泉パレア」に併設されたRVパーク。

露天風呂からは海を一望でき、他にはない開放感を味わえます。

昼は海景色が楽しめ、夜は波音に包まれる静かな車中泊が叶います。

玄海海上温泉パレアは、景色を楽しむRV旅・非日常感を求める方におすすめの温泉RVパークです。

RVパーク基本情報

名称：RVパークsmart 玄海海上温泉パレア

所在地：佐賀県東松浦郡玄海町石田1369-3

TEL：092-433-7370（お問い合わせの際はご利用施設名をお伝えください）

料金：1泊1台 3,000円

チェックイン：16：00～

チェックアウト：～11:00

予約方法：WEB予約

駐車可能車両サイズ：キャブコン・バンコン・トレーラー・軽キャンピングカー・一般車

駐車場サイズ：長さ6.5m×幅5m

利用可能台数：2台

トイレ：あり（屋外24時間利用可能）

ゴミ処理：不可

電源：あり（100V/1500W施設利用料金に含む）

水道：なし

ペット連れ：可

詳細はこちら▷くるま旅

温泉と施設の詳細

玄海海上温泉パレア

入浴施設：玄海海上温泉パレア

入浴料金：大人600円、小人（4歳以上小学生以下）300円、シニア（65歳以上）500円

営業時間：10:00～22:00（最終受付21:00）

効能：神経痛・筋肉痛・関節痛・冷え性など

定休日：毎週水曜日

タオルの有無：（販売）バスタオル450円、タオル200円、ボディタオル200円

飲食・売店：食事処あり

詳細はこちら▷玄海海上温泉パレア

利用者の口コミ・おすすめポイント

・「露天風呂から望む海の景色は開放的で、サウナや水風呂などの施設も充実しています」

・「お食事処では佐賀名物がいただけ、ワークスペースや温水プールなどもあります」

・「非日常感のある温泉RVパークです」

【西松浦郡】RVパーク有田温泉

有田温泉

有田焼で知られる有田町にある温泉施設、「有田温泉」に併設されたRVパーク。

賑わう観光地から少し離れているため、落ち着いた雰囲気の中で車中泊が楽しめます。

観光と温泉を無理なく組み合わせられる立地で、使い勝手の良さが魅力。

九州周遊や佐賀観光の拠点として利用しやすいRVパークです。

RVパーク基本情報

名称：RVパーク有田温泉

所在地：佐賀県西松浦郡有田町南原甲902

TEL：0955-42-6988 （10:30～21:30、受け付けは21：00迄）

料金：1泊1台 2,400円（軽キャン1,800円／トレーラー2,900円）

チェックイン：10:00～

チェックアウト：～12:00

予約方法：電話予約

駐車可能車両サイズ：フルコン・セミフルコン・バスコン・キャブコン・バンコン・トレーラー・軽キャンピングカー・一般車

利用可能台数：3～5台

トイレ：あり（施設内24時間利用可能）

ゴミ処理：可（施設利用料金に含む）

電源：あり（100V施設利用料金に含む）

水道：あり

ペット連れ：可

Wi-Fiの有無：施設内あり

詳細はこちら▷くるま旅

温泉と施設の詳細

有田温泉

入浴施設：天然ぬるぬる 有田温泉

入浴料金：大人（高校生以上）750円、子ども（小・中学生）490円、小学生未満無料

営業時間：10:30～21:30（最終受付21:00）

効能：神経痛、関節痛など

定休日：毎週水曜日

飲食・売店：食事処あり※予約のみの受付

その他：スイミングの温泉あり

詳細はこちら▷有田温泉

利用者の口コミ・おすすめポイント

・「有田焼観光と組み合わせやすい、有田特有のトロトロ温泉を味わってみて！」

・比較的リーズナブルなパークと評判になっています。

・九州周遊の拠点としてとても便利という利用者が多いです。

まとめ

佐賀のRVパークは、派手さよりも落ち着きと居心地の良さを大切にした施設が多く、温泉とともに“ゆっくり過ごす時間”を楽しめるのが大きな魅力です。

市街地で利便性を重視したRVパークから山あいで静かに湯に浸かれる温泉、そして海を望む開放的な露天風呂まで、同じ佐賀県内でもまったく異なる滞在スタイルが選べます。

そんな“大人のRV旅”にちょうどいい、距離感と心地よさを与えてくれる存在が佐賀のRVパークです。

観光の予定を詰め込みすぎず、温泉と車中泊そのものを楽しむ旅に出かけてみませんか。

※料金や利用条件は、繁忙期・連休・曜日などにより変更される場合があります。

また、到着が遅くなりそうな場合は、温泉施設の最終受付時間を事前に必ずご確認ください。

最新情報は各RVパークの公式サイト・予約ページをご確認ください。