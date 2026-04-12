STARGLOW セカンドシングル「USOTSUKI」はポップな失恋ソングに…ADAM＆TAIKIが制作裏話を明かす
山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82（毎週月曜〜木曜13:00〜14:55）。4月2日（木）の放送は、5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOW（スターグロウ）のADAMさん、TAIKIさんが登場！ここでは、4月1日（水）にリリースされたセカンドシングル「USOTSUKI」について伺いました。
◆日本語の美しさが光る失恋ソング
れなち：STARGLOW は、4月1日にセカンドシングル「USOTSUKI」をリリースしました。こちらはどんな曲になりましたか？
ADAM：すごくポップで、みんなで楽しめるような曲調かと思いきや、失恋ソングで歌詞が悲しいんですよね。でも、日本語の美しさとかもしっかり感じられますし、みんなで楽しめる曲なので、ぜひいろんな人に届いてほしいなと思います。
れなち：ありがとうございます。ここで、リスナーさんからこんなメッセージが届いています。
＜リスナーからのメッセージ＞
「セカンドシングル『USOTSUKI』について、メンバーそれぞれの解釈で歌っているとのことですが、お2人はどのような解釈で歌っていますか？」
れなち：TAIKIさんはどうですか？
TAIKI：深く考えすぎずに歌っているところはあって。自分は高校生なので、等身大の思いをストレートに伝えることは意識しましたね。
れなち：なるほど。ADAMさんはどうですか？ レコーディングのときに意識したこととかありますか？
ADAM：レコーディングで意識した点でいうと、自分の発声って結構ロックな感じがルーツにあるので、今回の曲はそれがすごく活きたなと思いますし、ラブソングなので、自分の恋愛観や周りの恋愛観を照らし合わせながら、歌詞にしっかり思いを込めました。
◆TAIKI、生放送中に“高校卒業”を実感!?
れなち：さっき、さらっとTAIKIさんが「高校生なので」って言っていたんですけど、まだ高校生なんですね！
TAIKI：はい（笑）。あっ、でももう4月だから高校生じゃないんだ。
れなち：卒業式は行きました？
TAIKI：はい、行きました。
れなち：おめでとうございます！
TAIKI：ありがとうございます！
れなち：心境の変化はありますか？
TAIKI：いや、今確かに「高校生じゃねえや」って思ったんですけど……学割も使えないってことですよね？
れなち：そうですね（笑）。
TAIKI：えー！ まじか！
れなち：ハハハ（笑）！
ADAM：一般料金は高いよ〜。
TAIKI：うわ〜！ キツ〜！
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
（左から）TAIKIさん、パーソナリティの山崎怜奈、ADAMさん
◆日本語の美しさが光る失恋ソング
れなち：STARGLOW は、4月1日にセカンドシングル「USOTSUKI」をリリースしました。こちらはどんな曲になりましたか？
ADAM：すごくポップで、みんなで楽しめるような曲調かと思いきや、失恋ソングで歌詞が悲しいんですよね。でも、日本語の美しさとかもしっかり感じられますし、みんなで楽しめる曲なので、ぜひいろんな人に届いてほしいなと思います。
れなち：ありがとうございます。ここで、リスナーさんからこんなメッセージが届いています。
＜リスナーからのメッセージ＞
「セカンドシングル『USOTSUKI』について、メンバーそれぞれの解釈で歌っているとのことですが、お2人はどのような解釈で歌っていますか？」
れなち：TAIKIさんはどうですか？
TAIKI：深く考えすぎずに歌っているところはあって。自分は高校生なので、等身大の思いをストレートに伝えることは意識しましたね。
れなち：なるほど。ADAMさんはどうですか？ レコーディングのときに意識したこととかありますか？
ADAM：レコーディングで意識した点でいうと、自分の発声って結構ロックな感じがルーツにあるので、今回の曲はそれがすごく活きたなと思いますし、ラブソングなので、自分の恋愛観や周りの恋愛観を照らし合わせながら、歌詞にしっかり思いを込めました。
◆TAIKI、生放送中に“高校卒業”を実感!?
れなち：さっき、さらっとTAIKIさんが「高校生なので」って言っていたんですけど、まだ高校生なんですね！
TAIKI：はい（笑）。あっ、でももう4月だから高校生じゃないんだ。
れなち：卒業式は行きました？
TAIKI：はい、行きました。
れなち：おめでとうございます！
TAIKI：ありがとうございます！
れなち：心境の変化はありますか？
TAIKI：いや、今確かに「高校生じゃねえや」って思ったんですけど……学割も使えないってことですよね？
れなち：そうですね（笑）。
TAIKI：えー！ まじか！
れなち：ハハハ（笑）！
ADAM：一般料金は高いよ〜。
TAIKI：うわ〜！ キツ〜！
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/
番組公式X：@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619
番組公式X：@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619