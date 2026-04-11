【レース映像】中山11R ニュージーランドT｜レザベーション（原優介）｜ウイニング競馬

【レース映像】中山11R ニュージーランドT｜レザベーション（原優介）｜ウイニング競馬
第44回ニュージーランドトロフィー（GII）枠順
2026年4月11日（土）3回中山5日 発走時刻：15時45分
着順 枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 ハノハノ（牝3 岩田康誠）
2-2 マダックス（牡3 吉田豊）
2-3 レザベーション（牡3 原優介）
3-4 ヒズマスターピース（牝3 佐々木大輔）
3-5 ジーネキング（牡3 横山和生）
4-6 シュペルリング（牡3 M.ディー）
4-7 ロデオドライブ（牡3 津村明秀）
5-8 スマイルカーブ（牝3 大野拓弥）
5-9 ブルズアイプリンス（牡3 柴田善臣）
6-10 ジーティーシンドウ（牡3 田辺裕信）
6-11 ゴーラッキー（牡3 横山武史）
7-12 アルデトップガン（牡3 三浦皇成）
7-13 ガリレア（牡3 石橋脩）
8-14 ディールメーカー（牡3 戸崎圭太）
8-15 ミリオンクラウン（牡3 柴田大知）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
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