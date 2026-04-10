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YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【レンチン1分】もう市販品には戻れません！速攻おやつ「自家製わらび餅風」の作り方」と題した動画を公開しました。お鍋や火を使わず、タッパーと電子レンジだけで作れる、手軽で本格的なわらび餅風おやつのレシピを紹介しています。



このレシピの最大の魅力は、洗い物が少なく、たった数分で作業が完了する点です。動画では、400mlのタッパーに片栗粉と砂糖を入れ、均一になるようにかき混ぜる様子からスタートします。



調理のポイントは、熱湯の加え方です。お湯を一気に入れず、3回に分けて加えながらよく練り混ぜることで、ダマにならずなめらかな生地に仕上がります。熱湯を加えるたびに生地が「どんどんまとまってきます」と、調理の過程の面白さが説明されています。生地がとろとろのお餅状になったら、蓋をせずに600Wの電子レンジで1分から1分半加熱します。全体がぶくぶくと泡立てば加熱完了の合図です。



その後、粗熱を取って冷蔵庫で1時間ほど冷やし、きな粉をたっぷりとかければ完成です。生地自体にしっかりとした甘みがついているため、砂糖入りのきな粉を用意する必要はありません。「あの市販品の味にそっくり！」と、その出来栄えに太鼓判を押しています。



急な来客時や小腹が空いた時のおやつとして、この手軽で美味しいレシピを試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］（400ml程度のタッパー1個分）

・片栗粉 大さじ3（約27g）

・砂糖 大さじ3（約30g）

・熱湯 200ml

・きな粉 適量



［作り方］

1. 水200mlを沸かして熱湯を用意する。

2. 400ml程度のタッパーに片栗粉と砂糖を入れ、均一になるようにかき混ぜる。

3. タッパーに熱湯を3回に分けて加え、その都度よく練り混ぜる。（熱湯を使用するため火傷に注意する）

4. 全体がとろとろのお餅状になるまで完全にかき混ぜる。

5. 蓋をせずに600Wの電子レンジで1分～1分半加熱する。

6. 生地がぶくぶくとしてきたら取り出し、粗熱を取る。

7. 冷蔵庫で1時間程度冷やす。

8. しっかり冷えたら、適量のきな粉を振りかけて完成。