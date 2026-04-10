この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

気象予報士が解説！台風4号が「非常に強い」勢力へ発達、日本への影響は

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」が、「【台風4号発生】日本に影響の可能性も 非常に強い勢力へ発達か」と題した動画を公開した。動画では、気象予報士の松浦悠真氏が、2026年4月10日午前3時に発生した台風4号の進路予想や、日本への影響について詳しく解説している。



4月は台風の影響を受けにくい時期だが、今回の台風4号は北側に進む予測となっている。現在カロリン諸島付近にある台風は、周辺の海水温が平年より1度以上高い27度から28度前後あるため発達しやすく、13日にはマリアナ諸島付近で「非常に強い」勢力になる見込みだ。



その後、日本付近に北上してくる際には、日本の南側に広がる乾燥した空気や低い海水温の影響を受けるため、さらに発達する可能性は低いと松浦氏は推測する。しかし、上空の気圧の谷（トラフ）の接近に伴い偏西風に流され、日本の東を北上する予測となっている。



特に警戒が必要なのが小笠原諸島だ。台風あるいは温帯低気圧として接近する可能性があり、18日から19日の来週末にかけて、大荒れの天気となる恐れがあるという。また、本州へ上陸する可能性は低いものの、日本海側にある低気圧に向けて台風由来の湿った空気が流れ込むことで大気の状態が不安定になり、大雨になる可能性があると指摘。「不安定が強化されることによる大雨というところにはやっぱり注意をした方がいい」と注意を促した。さらに、うねりによる高波の影響が太平洋沿岸の広い範囲に出ることも考えられる。



松浦氏は、「ちょっと雨の降り方、風の吹き方には注意警戒が必要になってくるかと思います」と呼びかけた。まだ予測が変わる可能性もあるため、最新の気象情報を随時確認し、早めの備えを心がけたい。