修学旅行の消灯後といえば恋バナ！「好きな人教え合おうぜ」の提案に即答する、イマドキ高校生のドライな関係【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
修学旅行の夜、消灯時間後のピロートークで好きな人の話をして盛り上がった経験はないだろうか。伊東さんの創作漫画『ドライなクラスメイト』は、そんな修学旅行の夜に繰り広げられるシュールな恋バナを描き、Xで4万1000件の「いいね」を集めている。「今どきのドライな対応」とは一体どのようなものなのか、作者の伊東さんに制作の裏側を聞いた。
「なあ、好きな人教え合おうぜ」。修学旅行の夜、一人の男子が提案した。普段は口にできないことをさらけ出して盛り上がるはずの楽しい時間だが、クラスメイトたちは照れることなく、意外にもすんなりと好きな人の名前を答えてしまう。
最後に言い出しっぺの男子が「ちなみに俺が好きなのは川野なんだけど」と告白するが、クラスメイトはクールなのか優しいのかわからない絶妙な返しをする。読者からは「そこで寝るなよ！おやすみじゃねーよ!!」といったツッコミや、「またこういうのやりたいな」と懐かしむ声が寄せられた。
Xに毎日投稿を続ける伊東さんは、何がヒットするかはわからないとしつつも、「毎日投稿はルーティンにすることで計画的に作業ができるため、今後とも大切にしていきたい」と語る。バズった作品に描き下ろしを加えた5コマ漫画は、Kindleで無料公開中だ。「Xの反応がモチベーションに直結するので、反応をもらえると励みになる」とのこと。シュールなギャグ漫画の世界を楽しんでほしい。
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