元AKB48河西智美、ディズニーシー25周年イベントカラーコーデでミニスカからスラリ美脚「スタイル抜群」「娘さんのコーデも可愛い」
【モデルプレス＝2026/04/09】元AKB48の河西智美が4月8日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】28kg減話題の元AKB「スタイル抜群」ディズニーでミニスカからスラリ美脚
河西は「東京ディズニーシー25周年 スパークリング・ジュビリー」「なんと今回、東京ディズニーリゾート様より招待をいただき、東京ディズニーシーに家族で行ってきました 夢かな？」とつづり、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」に行ったことを報告。「25周年のお衣装を着たミッキー達がもう本当にとーっても可愛くて」とミッキーとミニーの衣装カラーの青のトップスに黒のプリーツミニスカートを合わせたショットを公開し、スラリとした脚が際立っている。また、青で統一されたコーディネートの娘の後ろ姿のショットも公開している。
この投稿には「みんな可愛すぎる」「夢のようなお話ですごい」「スタイル抜群」「圧巻の美脚」「娘さんのコーデも可愛い」などといったコメントが寄せられている。
河西は2021年5月、俳優で新体操講師も務める小山圭太と結婚。2022年6月に第1子女児出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】28kg減話題の元AKB「スタイル抜群」ディズニーでミニスカからスラリ美脚
◆河西智美、ミニスカコーデで美脚
河西は「東京ディズニーシー25周年 スパークリング・ジュビリー」「なんと今回、東京ディズニーリゾート様より招待をいただき、東京ディズニーシーに家族で行ってきました 夢かな？」とつづり、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」に行ったことを報告。「25周年のお衣装を着たミッキー達がもう本当にとーっても可愛くて」とミッキーとミニーの衣装カラーの青のトップスに黒のプリーツミニスカートを合わせたショットを公開し、スラリとした脚が際立っている。また、青で統一されたコーディネートの娘の後ろ姿のショットも公開している。
◆河西智美の投稿に反響
この投稿には「みんな可愛すぎる」「夢のようなお話ですごい」「スタイル抜群」「圧巻の美脚」「娘さんのコーデも可愛い」などといったコメントが寄せられている。
河西は2021年5月、俳優で新体操講師も務める小山圭太と結婚。2022年6月に第1子女児出産を報告した。（modelpress編集部）
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