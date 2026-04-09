鶴岡市の鶴岡公園のサクラが満開となり、いま見頃を迎えています。夜には幻想的なライトアップも行われ、昼と夜で一味違った景色を楽しむことができます。



鶴岡市の中心部に位置する鶴岡公園。こちらにはソメイヨシノやヤエザクラなど合わせて700本のサクラの木が植えられています。

園内のソメイヨシノは今がまさに満開。見頃を迎えています。



イギリスから「私はサクラを愛しています。毎年日本に来てこの美しい花を楽しんでいます。そしてこの小さな街が大好きです」





9日の鶴岡市内は午前中から青空が広がり、最高気温は21.2度まで上がりました。鶴岡公園内ではレジャーシートを敷いて花見を楽しむ人の姿も多く見られました。花見客「お花見です。（玉こんにゃくの味は？）おいしい。初めてのお花見。よかった。子ども3人そろって。天気も良くて」花見客「いいよすごく。毎年この辺で花見をしてる。恒例だからここに来ないと始まらないという感じ。ビールも最高ですねきょうは。暑いから冷たいものを飲むと生き返る。きょうはジャケット着てきたけど脱いだ。ちょうどいいお花見には」花見客「山形大学農学部の2つの研究室の合同花見会」「最高です」タイからの留学生「とても美しい」鶴岡公園のサクラは夜になるとライトアップも行われ、日中から一転して幻想的な装いの花を楽しむことができます。鶴岡市によりますと鶴岡公園内のサクラは今週いっぱい見頃が続く見込みだということです。