鎌倉五郎本店 白桃スイーツ♡夏限定半月＆レモンサンド登場

鎌倉土産で人気の鎌倉五郎本店から、今年も夏限定スイーツが登場♡みずみずしい白桃を使った半月や、香ばしいぴーナッツ、爽やかなレモンサンドなど、季節ならではの味わいが勢ぞろいします。見た目も可愛らしく、手土産や自分へのご褒美にもぴったり。夏の訪れを感じる特別な和スイーツを楽しんでみてください♪

白桃の爽やか半月♡

「鎌倉白桃半月」は、白桃クリームをサンドした夏限定の人気商品。5枚入702円（税込）、10枚入1,404円（税込）で展開されます。

今年は国産白桃パウダーを5％増量し、よりジューシーで爽やかな香りに進化。

パリッと香ばしいゴーフレットと甘酸っぱいクリームのバランスが絶妙で、フルーティーな味わいを楽しめます。

MOMI&TOY’S抹茶＆ほうじ茶♡贅沢ティラミスクレープ登場

香ばしさ＆食感が魅力

「鎌倉ぴーナッツ半月」は、ピーナッツのコクをたっぷり味わえる一品。5枚入702円（税込）、10枚入1,134円（税込）（※10枚入は通販限定）です。

厚焼きゴーフレットとピーナッツクリームにローストピーナッツを使用し、ザクザクとした食感と香ばしさが広がります。

さらに「鎌倉レモンサンドだょ」は、5個入729円（税込）、8個入1,188円（税込）。レモネード風味のショコラと5種のクランチ素材で、しゃりしゃり食感が楽しめる爽やかなスイーツです。

※画像はイメージです

販売期間＆店舗情報

販売期間は2026年4月10日（金）～9月20日（日）。鎌倉五郎本店各店（鎌倉小町通り本店、大丸東京店、羽田空港第1ターミナル店ほか）で取り扱い。

※店舗により販売期間が異なります。

※なくなり次第終了となります。

※表示の価格は参考小売価格です。

※販売店は予告なく変更する場合がございます。

夏のご褒美スイーツに

鎌倉五郎本店の夏限定スイーツは、季節感あふれる味わいと食感が楽しめる特別なラインナップ♡白桃のフレッシュな甘さや、ぴーナッツの香ばしさ、レモンの爽やかさと、どれも魅力たっぷりです。

お土産にはもちろん、自分へのちょっとしたご褒美にもぴったり。夏ならではの美味しさをぜひ味わってみてください♪