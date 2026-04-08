6日、トランプ米大統領の姿が映るニューヨーク証券取引所のテレビ画面/Michael Nagle/Bloomberg/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）トランプ米大統領がイランとの2週間の停戦に合意したことを受け、原油価格は7日に急落した。合意を通じ、より多くの石油タンカーが重要なホルムズ海峡を通過できるようになるとの期待が高まった。

しかしアナリストらは、ホルムズ海峡の事実上の封鎖にどのような変化が生じるのか、また停戦が戦争の長期的な終結につながるのかなど、依然として多くの疑問が残ると警告している。ホルムズ海峡は世界の石油輸送量の約20％が通過する貿易の要衝。

米国産原油先物価格は時間外取引で15％以上下落し、1バレル＝95ドル（約1万5000円）を下回った。これは大幅な下落だが、戦争開始前の2月27日の終値67.02ドルを依然として大きく上回っている。国際指標であるブレント原油先物価格は12.88％下落し、95.12ドルとなった。

一方、米国株先物とアジア市場は上昇した。時間外取引で、ダウ先物は900ポイント以上（約2％）上昇、S&P500先物は2.1％上昇、ナスダック先物も約2.5％上昇した。

8日、日本の日経平均株価は午前9時30分時点で4.4％急騰し、韓国のKOSPI指数も5.6％上昇した。

「市場は朗報を待ち望んでいたが、ホルムズ海峡が完全に開通するかどうかはまだ分からない」と、ラピダン・エナジー・グループの創設者兼社長であるボブ・マクナリー氏はCNNに語った。「それが全てだが、今のところ米国とイランはこの点に関して意思疎通ができていないようだ」

トランプ氏がソーシャルメディアで祝賀ムードを演出する一方、イランは停戦はあくまで一時的なものだと強調。イラン国営放送（IRIB）で読み上げられた声明によると、「これは戦争の終結ではないが、全ての軍は最高指導者の命令に従い、停戦すべきだ」との見解を示している。

それでも株価の急騰と原油価格の急落は「極めて明確な」メッセージを送ったと、B・ライリー・フィナンシャルのチーフ・マーケット・ストラテジスト、アート・ホーガン氏はCNNに語った。「投資家はホルムズ海峡の開通とこの紛争の終結を望んでいる」

中東での戦争と重要なホルムズ海峡の事実上の閉鎖は、記録的な原油供給ショックを引き起こした。1日あたり約1200万〜1500万バレルの原油供給に影響を与え、先物市場と現物市場の両方で重大な警告信号が発せられていた。

しかし、ホルムズ海峡が再び通航可能になるかどうかは不透明だ。イランも勝利を宣言し、軍がホルムズ海峡の航行を管理すると表明した。イラン最高国家安全保障会議事務局の声明によると、これによりイランは「他に類を見ない経済的・地政学的な地位」を得ることになるという。