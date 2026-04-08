意外と知らない赤ちゃんの成長を妨げる要因？買う前に知っておきたい「使ってほしくないベビーグッズ」3選
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
お口と姿勢の専門家であるまい先生が、YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」にて「買う前に見て！使ってほしくないベビーグッズ3選【赤ちゃん発達】」と題した動画を公開した。動画では、広く普及しているものの、使い方によっては赤ちゃんの発達に悪影響を及ぼす可能性があるベビーグッズと、その理由について解説している。
まい先生は冒頭で「絶対ダメではない」と前置きしつつ、買う前に少し考えてほしいグッズとして、シリコンエプロン、深さのあるスプーン、ストローマグの3つを挙げた。
まず、シリコンエプロンについては、首回りが固定されて動きにくくなるため、飲み込む際の首の筋肉の働きを妨げ、「ごっくんに代償運動がつきやすくなる」と指摘。首に触れる感覚が筋肉の緊張を生むこともあり、代替品として布製のエプロンや洗いやすいスモックの利用を推奨している。
続いて、深さのあるスプーンは、口に入れた際に厚みが邪魔をして唇が完全に閉じきらないため、唇の機能が育ちにくくなると説明した。離乳食初期は母乳やミルク以外の食べ物を取り込み、口を閉じる練習をする時期であるとし、ウニ用スプーンやアイスクリームの木べらのように平らな形状の食器を選ぶようアドバイスしている。
さらに、ストローマグについては、舌と上あごの間にストローが挟まることで舌圧が育ちにくくなり、「舌は下に落ちやすくなる」と解説。これが「お口ポカン」の助長や嚥下機能の低下につながるため、外出時の使用に留め、日常的な常習化は避けるべきだと強く訴えた。
また、おまけとしてベビーチェアのバンボにも言及。腹圧がかからず腰が落ちた姿勢になるため、ハイハイや歩行に必要な体の筋肉がうまく使えなくなるリスクがあると警告した。
便利な育児アイテムであっても、発達の段階によっては赤ちゃんの自然な成長を阻害する要因になり得るという、保護者にとって重要な気づきを与える内容となっている。
まい先生は冒頭で「絶対ダメではない」と前置きしつつ、買う前に少し考えてほしいグッズとして、シリコンエプロン、深さのあるスプーン、ストローマグの3つを挙げた。
まず、シリコンエプロンについては、首回りが固定されて動きにくくなるため、飲み込む際の首の筋肉の働きを妨げ、「ごっくんに代償運動がつきやすくなる」と指摘。首に触れる感覚が筋肉の緊張を生むこともあり、代替品として布製のエプロンや洗いやすいスモックの利用を推奨している。
続いて、深さのあるスプーンは、口に入れた際に厚みが邪魔をして唇が完全に閉じきらないため、唇の機能が育ちにくくなると説明した。離乳食初期は母乳やミルク以外の食べ物を取り込み、口を閉じる練習をする時期であるとし、ウニ用スプーンやアイスクリームの木べらのように平らな形状の食器を選ぶようアドバイスしている。
さらに、ストローマグについては、舌と上あごの間にストローが挟まることで舌圧が育ちにくくなり、「舌は下に落ちやすくなる」と解説。これが「お口ポカン」の助長や嚥下機能の低下につながるため、外出時の使用に留め、日常的な常習化は避けるべきだと強く訴えた。
また、おまけとしてベビーチェアのバンボにも言及。腹圧がかからず腰が落ちた姿勢になるため、ハイハイや歩行に必要な体の筋肉がうまく使えなくなるリスクがあると警告した。
便利な育児アイテムであっても、発達の段階によっては赤ちゃんの自然な成長を阻害する要因になり得るという、保護者にとって重要な気づきを与える内容となっている。
YouTubeの動画内容
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保育士資格所有、発達発育のプロ「まい先生」が保育士の観点と、お口と姿勢の専門家さんの意見を取り入れての発達や天才脳を育てるための情報を発信しています。~~まい先生プロフィール~~子どもの能力をのばす口腔育成 THDCLLC代表医療法人 理事発達支援士保育士/幼稚園教諭