韓国大統領秘書室長「原油確保、日本よりはるかに良い状況」＝韓国ネット「比較に何の意味が？」

2026年4月7日、韓国メディア・チャンネルAは、韓国の姜勳植（カン・フンシク）大統領秘書室長が中東情勢を巡る記者会見で、韓国の原油確保状況について「日本よりもはるかに良い状況だ」と語ったことを報じた。

記事によると、姜氏は韓国の原油確保状況について「4月は前年同期の59％、5月は69％をすでに確保している」と明かした上で、「追加確保も進んでおり、日本よりもはるかに良い状況だ」と強調。中東の緊張が高まる中でも、安定的なエネルギー確保に自信を示した。

また、ホルムズ海峡付近にいる韓国船籍の船舶26隻については、「2週間分以上の食料と4週間分以上の燃料を備蓄している」と説明。乗組員の安全確保や生活支援についても、「政府が継続的に対応している」とした。

さらに姜氏は、李在明（イ・ジェミョン）大統領の戦略経済協力特使として同日からカザフスタン、オマーン、サウジアラビアを訪問し、原油やナフサなどの確保について協議する予定だと発表した。

これについて韓国のネットユーザーからは、「日本よりマシ？その比較に何の意味があるのか」「本当に重要なのは絶対量と安定供給では？」「数字だけ出して安心させようとしている感じがする」「それで良好と言えるのか疑問」「基準が曖昧で実態がよく分からない」などの声が上がった。

また、「韓国の問題なのに他国を引き合いに出すのは不適切」「政府の発表はしっかりやっているという自己評価ばかりだ」「具体的なリスクシナリオを示してほしい」「外交に頼りすぎていてエネルギー自立の議論が足りない」「この説明では逆に不安を感じるだけ」などの批判的な意見も見られた。（翻訳・編集/樋口）