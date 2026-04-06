鈴木凌、初ファッション誌表紙 アナログな質感に溶け込む
【モデルプレス＝2026/04/06】timelesz（タイムレス）によるオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」（タイプロ）に参加していたソロアーティストの鈴木凌が、4月28日発売の『NYLON JAPAN』6月号（カエルム）のguys表紙に登場。今回がファッション誌初の表紙となる。
【写真】鈴木凌「タイプロ」候補生時代の姿
NYLONらしくエッジィに、そしてセンシュアルに。セミウェットなラフヘアで、今までにない鈴木の新境地を映し出す。豪華付録、両面ミニフォトカードも付いた、アニバーサリー号にふさわしいスペシャルな1冊が完成した。
中面では、ファッションとビューティの2大企画で、鈴木の魅力を最大化。ファッションページではアナログな雰囲気で、温もり感あふれるピュアな鈴木が登場。表紙とは打って変わってキュートなヘアメイク、そしてスカートスタイルなど上級者の着こなしも見どころとなっている。
AI人形のように完璧でクールな美。モードなファッションとデジタルな質感が交差する世界観は、まさに今号のテーマ“MORE THAN EVER”を象徴する。造られた美しさと彼自身のポテンシャルが融合した、圧倒的なストーリーとなっている。
表紙には、東京ドーム公演も決定し今ノリに乗っている人気ボーイズグループ超特急が登場。3月号で披露し好評を博したあの“不思議な家族”コンセプトの、続編ストーリーが展開される。（modelpress編集部）
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【写真】鈴木凌「タイプロ」候補生時代の姿
◆鈴木凌、初ファッション誌表紙
NYLONらしくエッジィに、そしてセンシュアルに。セミウェットなラフヘアで、今までにない鈴木の新境地を映し出す。豪華付録、両面ミニフォトカードも付いた、アニバーサリー号にふさわしいスペシャルな1冊が完成した。
AI人形のように完璧でクールな美。モードなファッションとデジタルな質感が交差する世界観は、まさに今号のテーマ“MORE THAN EVER”を象徴する。造られた美しさと彼自身のポテンシャルが融合した、圧倒的なストーリーとなっている。
◆超特急、表紙に登場
表紙には、東京ドーム公演も決定し今ノリに乗っている人気ボーイズグループ超特急が登場。3月号で披露し好評を博したあの“不思議な家族”コンセプトの、続編ストーリーが展開される。（modelpress編集部）
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