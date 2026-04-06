ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東武東上線 志木ー上福岡間で運転見合わせ 人身事故のため 東武東上線 志木ー上福岡間で運転見合わせ 人身事故のため 東武東上線 志木ー上福岡間で運転見合わせ 人身事故のため 2026年4月6日 11時54分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 東武鉄道によりますと、東武東上線はみずほ台駅で起きた人身事故のため、志木と上福岡の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午後0時半ごろを見込んでいます。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 世界初！海底「レアアース泥」回収 内閣府チームリーダーに聞く！採鉱大作戦と“国産化”への道筋【ひるおび】 関連情報（BiZ PAGE＋） リハビリ, 神奈川, 沖縄, 静岡, 介護タクシー, 長野, 生花, 伊東市, グループウェア, 葬儀