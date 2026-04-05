お笑いタレント・有吉弘行（51）が5日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演し“あの人”を巡るエピソードを語る場面があった。

3月29日放送回で、代々木公園を歩いていたところ、偶然元「ジャングルポケット」の斉藤慎二被告がバウムクーヘンを販売しているのを目撃したという有吉。斉藤被告が裁判中ということをふまえ、声をかけなかったといい「盗撮した」と明かしていた。

後日、その写真をプロレスラー・フワちゃんと「タイムマシーン3号」山本浩司に転送し「斉藤がいたけど、どうするの?」と報告したという。すると、フワちゃんと斉藤被告の2ショットが送られてきたといい「どっちがどっちを励ましてるんだよ!」とツッコミ。また、山本を入れた3ショットも送信されてきたそう。

有吉の件を伝えたところ「斉藤は“あぁ、うれしいな…”って言ってたらしいよ」といい「山本が“有吉さんがずっと気にかけて…”って言ったらしくて。余計なことを言うなよ!斉藤を気にかけたことなんてないだろ!」とジョークを飛ばしていた。