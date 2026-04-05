IMP.の初となる地上波冠レギュラー番組『IMP.の「できません」は言いません』が、4月18日より放送スタートする。

（関連：【画像あり】『IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter』横浜アリーナ公演のライブ写真）

本情報は、全国6都市19公演で約20万人を動員した初の全国アリーナツアー『IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter』の最終公演にてサプライズ発表されたもの。IMP.メンバーも事前に知らされないなか、アンコール前にビジョンへ映像が映し出され、番組決定が発表された。メンバーからは突然のサプライズ発表に戸惑いながらも「うそでしょ！？」「すげー！」「マジで冠番組！？」「IMP.冠番組決まったぞーー！！」など、喜びの声が上がった。

映像が流れたあと、番組プロデューサーがステージに登壇。番組について説明がされたのちに「最初のミッションは観客の皆さまに決めてもらいます！」との話があり、初回の企画に関して2択の投票が行われ、『地上の暴君とふれあい体験ロケ』という企画が選ばれた。

また、同ツアーより1月に開催された横浜アリーナ公演が、5月4日にPrime Videoで配信されることも決定した。

なお同ツアーは、昨年12月に発売された2ndアルバム『MAGenter』を携えて開催。北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナで行われたツアー最終公演では、同アルバムのリードトラック「KISS」など、約2時間半で計29曲が披露された。

（文＝リアルサウンド編集部）