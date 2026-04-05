「日本ハム８−２オリックス」（５日、エスコンフィールド）

日本ハムが逆転勝ちで今季初の同一カード３連勝。同初の４連勝で貯金１とした。

破壊力を増した打線が威力を発揮した。六回に２点差を追いつくと、七回には万波が左越えに勝ち越しの５号３ランを放った。チームの開幕９試合連続本塁打は、２００３年以来２３年ぶりで、球団記録に並んだ。

新庄監督は開口一番「ＷＢＣのドミニカのチームに見えてきた」と興奮気味に語り、メジャーリーガーがそろった強力打線に重ねてニヤリ。「何もすることがない。僕の大好きな小細工作戦、しなくていい」とうなずいた。

好調の万波について、「万波くんも調子いいしね。下半身から空振りした時、スイングが遅く見えるじゃないですか。でもしっかりバットの重さ、ヘッドの重さ、下半身から伝わってコンタクト。あれが飛ぶんですよ」と分析。９試合で２２本塁打と量産していることに、「狙ってんのかな、みんな。何か出そうじゃない？」と笑った。

続けて打線が破壊力を増した要因について、「みんなの実力ですよ。練習の成果。横尾コーチ、（キャンプの臨時コーチ）山崎武司さんの影響。その前の八木さんですよ。八木さんが常に『ホームランを狙わないと打てないよ』という指導をしてくれていたのが、ものすごく大きい」と強調した。

７回２失点の力投で移籍後初勝利を挙げた有原にも触れ、「有原君おめでとうございますだね、まずは１勝。本当に粘ってくれた」と称賛した。