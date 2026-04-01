「ショックでかすぎる」20歳フィギュア女子の“電撃発表”に…「まだ続けて欲しかった」惜しむ声が続出

吉田陽菜の引退発表に惜しむ声が続出した(C)Getty Images

フィギュアスケート女子で2023年グランプリファイナルで銅メダルを獲得している吉田陽菜が3月31日、自身のインスタグラムで現役引退を発表した。

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20歳の吉田はインスタで「私、吉田陽菜は、今シーズンで、競技生活を卒業することをご報告いたします」と述べると、「皆さまの温かい声援のおかげで、忘れられない、素敵な景色をたくさん見ることができました。春から、一年間留学へ行ってきます。今まで応援いただき、心から、ありがとうございました」と、春からの留学も併せて報告している。

23−24シーズンにシニアに転向後、1年目からグランプリ（GP）シリーズ中国大会を優勝し、初出場のGPファイナルで銅メダルを獲得した吉田は、今季はGPシリーズに2戦出場して表彰台には上がれず、全日本選手権は28位という結果だった。

突然の発表にSNS上では「吉田陽菜ちゃん、大好きだったので、引退って、びっくり」「引退まじ…？ ショックでかすぎる」「20歳だし、まだ続けて欲しかった」「吉田陽菜ちゃん引退か… 寂しいな」と、引退を惜しむ声が広がっていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]