【双子座】週間タロット占い《来週：2026年4月6日〜4月12日》の総合運＆恋愛運

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来週（2026年4月6日〜4月12日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

🌼【今週の12星座占い】2026年3月30日〜4月5日｜総合運＆恋愛運TOP３

『厄介なことは避けていきます』


｜総合運｜　★★☆☆☆


面倒なことを避けがちです。トラブルが起きても「ま、いっか精神」で乗り切ることがあるでしょう。がむしゃらに行動する事は避けていきたい時です。仕事や公の場では自分のペースやプライベートを楽しみたい気持ちが強いので、沢山抱えて忙しくならないようにします。

｜恋愛運｜　★★★☆☆


恋愛より楽しいことが見つかってしまいそうな時です。テンションが下がりやすいでしょう。相手を不安定にさせてしまうと、もっと面倒な状況になってしまいます。シングルの方は、その場に流されやすい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が他の人にモテたいとかを思わない時です。

｜時期｜


4月8日　目立ちたくなる　／　4月10日　手を抜いてしまう

｜ラッキーアイテム｜


ホワイトカラー

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞