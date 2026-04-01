え、その靴【しまむら】なの！？ 大人が履きたい「おしゃれ見えシューズ」

足元はコーディネートの印象を左右する大切なポイント。せっかくなら、おしゃれ見えが叶うアイテムを選びたいところです。そこで注目してほしいのが【しまむら】。手に取りやすい価格ながらデザイン性の高いシューズが揃っていて、「え、その靴しまむらなの？」と思わず驚かれそうな一足が見つかりそう。今回は、40・50代が無理なく履ける「おしゃれ見えシューズ」をピックアップしました。

バレエシューズとスニーカーのいいとこ取り

【しまむら】「レースバレエニットSNK」\1,969（税込）

やわらかなアイボリーカラーに、異素材を組み合わせたデザインが目を引くレースアップシューズ。サイドに入ったスポーティなラインがほどよいアクセントに。シューズ全体はワントーンなので、カジュアルながらも上品な印象に仕上がっています。足元を明るく見せる、大人世代のカジュアルコーデに取り入れやすそうな一足です。

くしゅっとデザインが大人可愛い

【しまむら】「YUギャザーフラットS」\2,420（税込）

履き口のギャザーがやわらかな雰囲気を演出するバレエシューズ。丸みのあるシルエットと華奢なリボンが女性らしい印象をプラスして、シンプルなコーデにやさしいアクセントを添えてくれそうです。カジュアルなパンツスタイルにも、フェミニンなスカートコーデにも合わせやすそうで、大人のデイリーコーデで活躍する予感！

ボリュームソールが今っぽいローファー

【しまむら】「TスニーカーLF」\2,970（税込）

存在感のある厚めソールが特徴のローファーは、履くだけで旬顔コーデに仕上げてくれる一足。クラシックなローファーにボリュームソールを組み合わた、きれいめとカジュアルのバランスが絶妙なデザインが魅力です。足元にボリュームを持たせることで脚長効果が期待できるのも嬉しいポイント。

上品なコード刺繍が目を引くバレエシューズ

【しまむら】「パンプス」\2,420（税込）

立体的なコード刺繍が印象的なフラットシューズ。今っぽいデザインで、足元にさりげない華やかさをプラスしてくれます。落ち着いたワントーンのカラーリングで、大人のきれいめコーデにもなじみやすそう。「それ、しまむらなの？」と思わず驚かれそうな高見え感で、コーデの完成度を底上げしてくれる存在として頼りになりそうです。

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writer：tama.N