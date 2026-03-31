坂本冬美が、59歳の誕生日となる3月39日に東京・港区のビルボードライブ東京で＜ＦＵＹＵＭＩ ＳＡＫＡＭＯＴＯ Ｓｐｅｃｉａｌ Ｎｉｇｈｔ 〜今日から明日へ〜＞を開催した。40周年イヤーに突入し、節目の年にふさわしい艶やかなステージを見せた。



2025年の1月以来、1年2カ月ぶり3度目のビルボードライブ東京のステージに立った坂本。青のスパンコールのドレスに身を包み、拍手で迎えられステージに上がった。生バンドをバックにビリー・バンバンのカバー曲「また君に恋してる」で幕を開けると、イントロから一気に観客の目をくぎ付けにした。



歌唱後には「冬美ちゃん！」の掛け声が。その声援に坂本も「その掛け声が一番ホッとするんですけど、みなさまここはビルボードでございます。去年も話したと思いますが、市民会館ではございません」と笑わせた。さらに、ファンから「ハッピーバースデートゥーユー」の大合唱で祝われ、「ありがとうございます」と満面の笑みを見せた。

「今日は自分の誕生日でございますけど、どなたかに乾杯のご発声をお願いできないかと」と最前列の男性ファンにうながす。男性が「冬美さんの59歳の誕生日にかんぱ〜い！」と高らかに声を上げると、坂本も「お上手ですね、緊張することもなく」と乾杯し、ファンと共に誕生日を祝った。



2025年のビルボードライブ東京でのライブはカバーアルバム『想いびと』を中心に歌ったが、本日は「私が誕生日ですので、私が好きな曲を独断で考えて選びました」と高らかに宣言。まずは沢田研二の「時の過ぎゆくままに」、河島英五さんの「酒と泪と男と女」を選曲。河島さんとは「演歌の花道」で一度だけ一緒になったことがあるという。坂本は「河島さんが私の後ろで歌われていたのですが、声の圧が、体の大きな方だったのですが、お声の大きさびっくりしたのを覚えてます」と思い出を語った。

そして「もう一曲」として挙げたのがザ・フォーク・クルセダーズの「悲しくてやりきれない」だ。この曲は長崎の原爆が元となった本に出会った作詞家のサトウハチローが手掛けた曲だが、坂本は「いろんな所で戦争があるので、平和を願ってあえて入れさせていただいた」と語った。



このビルボードライブ東京はステージと観客との距離が近いのも特徴の一つ。ファンからの「冬美さん」の掛け声だけでなく、ちょっとした掛け合いもできてしまうのも、このステージならではで、この日の坂本もファンとのちょっとした会話で、会場を爆笑させた。



バンドメンバーを紹介した後もカバー曲は続く。CHAGE and ASKAの「ひとり咲き」や中森明菜の「難破船」などを選曲した坂本。「ASKAさんと明菜さんのスタイリストが私のスタイリストでもある」と明かす。そのため明菜とは何度か会う機会もあり、2025年に還暦を迎えた明菜の誕生日を、友人で歌手の藤あや子と祝ったという。坂本は「ケーキに火をつけて。映えるとか写真を撮るとか、いろいろあったので、あや子さんが（ケーキの）場所を変えたほうがいいねってことで“一旦、消しておくね”ってフッと。明菜さんより先にろうそくの火を消してしまった。そんな明菜さんにとっては散々な誕生日」と話し、ファンを笑わせた。

カバーの続いたステージだが、「私が中学時代から大好きでしたサザンオールスターズの桑田佳祐さんが作詞作曲してくださいました」と2020年のシングル「ブッダように私は死んだ」を紹介。「桑田佳祐さんが今日は来てくれませんでしたが、コーラスで参加をしてくださいました。ですからぜひみなさま、お聞き逃しのないように」との言葉を添えた。さらに「いま桜は満開でございます」と“代名詞”ともいえる「夜桜お七」を歌唱し、観客を酔わせた。



アンコールのステージに登場し、「59歳まで元気で歌ってこれたのは何よりも幸せ」と笑みを見せた坂本。誕生日に合わせた今回のステージもファンから「毎年やって！」と声が飛ぶほど大好評だった。



会場には40周年記念曲でもある新曲「遠い昔の恋の歌」とカップリング「しあわせ十色」を作詞作曲したシンガーソングライター・川村結花が駆け付けており、坂本は「あちらでご覧いただいております」と紹介。「今回は40周年で等身大というテーマでお願いにあがりますと“冬美さんのために温めて置いた曲があるんです”といただいたのが『遠い昔の恋の歌』です。聞いてくださった方はいろんな恋を思い出してくださるのではないかな」。等身大の歌だけに坂本は自分と同年代が共感してくれるのではと考えていたというが「80代の女性スタッフも“いい歌ね”って。そして二葉百合子先生も新曲いいわね〜。94歳の先生にも刺さった一曲です。ぜひ、みなさんも自分の人生に重ねて聞いてください」と語った。

また「できれば元気が出る応援歌を書いてください、とお願いしたら『しあわせ十色』という素晴らしい歌が出来上がりました。いままで頑張ったのだから、そんなに頑張らなくても楽しく生きていいのよっていう“がんばらない応援歌”でございます」と楽曲を説明し、「遠い昔の恋の歌」「しあわせ十色」の2曲を熱唱した。全12曲で約80分間、圧倒的な歌声に艶やかな歌唱でファンを魅了し続けた。

写真◎田中聖太郎

◾️坂本冬美40周年記念コンサート

［会場］ 市川市文化会館 大ホール(千葉) ［日時］2026年4月8日 １4：3０ 開演

［料金］ S席 7,000円 【お問い合わせ】 ［エール・プロモーション TEL : 048-782-8605］

［会場］ 富士市文化会館ロゼシアター（静岡） ［日時］2026年4月12日 １4：3０ 開演

［料金］ 7,700円 【お問い合わせ】 ［静岡企画 TEL : 054-252-2636］

［会場］ ロームシアター京都 メインホール（京都） ［日時］2026年4月16日 １5：００ 開演

［料金］ 7,700円 【お問い合わせ】 ［タニガワ企画 TEL : 073-436-4468 (平日10:00〜17:00)］

［会場］ 高崎芸術劇場 大劇場（群馬） ［日時］2026年4月21日 １4：3０ 開演

［料金］ S席 7,000円 【お問い合わせ】 ［エール・プロモーション TEL : 048-782-8605］

［会場］ ホクト文化ホール 大ホール（長野） ［日時］2026年5月22日 １3：0０ 開演

［料金］ S席 7,700円 【お問い合わせ】 ［グッドラック・プロモーション株式会社 TEL : 0570-030-707(平日10:00〜16:00)］

［会場］ 上越文化会館 大ホール（新潟） ［日時］2026年5月23日 １4：0０ 開演

［料金］ S席 7,700円 【お問い合わせ】 ［グッドラック・プロモーション株式会社 TEL : 0570-030-707(平日10:00〜16:00)］

［会場］ 愛知県芸術劇場 大ホール（愛知） ［日時］2026年5月25日 １4：30 開演

［料金］ S席 7,700円 【お問い合わせ】 ［鵜飼興業 TEL : 052-221-1166］

［会場］ 和歌山県民文化会館 大ホール（和歌山） ［日時］2026年5月29日 １4：30 開演

［料金］ S席 7,700円 【お問い合わせ】 ［タニガワ企画 TEL : 073-436-4468 (平日10:00〜17:00)］

［会場］ 岡山芸術創造劇場ハレノワ 大劇場（岡山） ［日時］2026年5月30日 １4：00 開演

［料金］ S席 7,700円 【お問い合わせ】 ［グッドラック・プロモーション株式会社 TEL : 0570-030-707(平日10:00〜16:00)］

［会場］ ウェスタ川越（埼玉） ［日時］2026年6月19日 １4：30 開演

［料金］ S席 7,500円 【お問い合わせ】 ［ベルワールドミュージック TEL : 03-3222-7982 (平日10:00〜17:00)］

［会場］ 水戸市民会館 グロービスホール（茨城） ［日時］2026年6月24日 １4：30 開演

［料金］ S席 7,500円 【お問い合わせ】 ［ベルワールドミュージック TEL : 03-3222-7982 (平日10:00〜17:00)］

［会場］ 宗像ユリックス イベントホール（福岡） ［日時］2026年7月8日 １4：30 開演

［料金］ S席 7,700円 【お問い合わせ】 ［鈴木企画 TEL : 092-406-5960］

［会場］ 熊本城ホール メインホール（熊本） ［日時］2026年7月9日 １4：30 開演

［料金］ S席 7,700円 【お問い合わせ】 ［鈴木企画 TEL : 092-406-5960］

◾️シングル「遠い昔の恋の歌」

2026年3月4日（水）発売 CD：UPCY-5159／価格：￥1,500（税込）

▼収録曲

1.遠い昔の恋の歌

作詞・作曲 川村結花 編曲 若草恵

2.しあわせ十色

作詞・作曲 川村結花 編曲 西村真吾

3.遠い昔の恋の歌 オリジナル・カラオケ

4.しあわせ十色 オリジナル・カラオケ