ホリプロTSCグランプリの声優・田所あずさ、3・31で退所 『ウマ娘』シンボリルドルフ役、『アイカツ！』霧矢あおい役など
ホリプロインターナショナルは3月31日、声優アーティスト・田所あずさが、同日をもって退所すると発表した。
【写真あり】「このペアめーっちゃ好き」Machico＆田所あずさの2ショット
公式サイトに「田所あずさに関してのご報告」を掲載し、「この度、弊社所属の田所あずさは、2026年3月31日をもちましてホリプロインターナショナルを離れることをご報告いたします。これまで支えてくださったファンの皆様、関係者の皆様、誠にありがとうございました」と伝えた。
田所は、2011年の『第36回ホリプロタレントスカウトキャラバン 次世代声優アーティストオーディション』でグランプリを獲得してデビュー。
『アイカツ！』霧矢あおい役、『アイカツスターズ！』二階堂ゆず役、『アイドルマスター ミリオンライブ！』最上静香役、『ウマ娘 プリティーダービー』シンボリルドルフ役など、多数の人気キャラクターを務めた。また、アーティストとしても活動している。
【写真あり】「このペアめーっちゃ好き」Machico＆田所あずさの2ショット
公式サイトに「田所あずさに関してのご報告」を掲載し、「この度、弊社所属の田所あずさは、2026年3月31日をもちましてホリプロインターナショナルを離れることをご報告いたします。これまで支えてくださったファンの皆様、関係者の皆様、誠にありがとうございました」と伝えた。
『アイカツ！』霧矢あおい役、『アイカツスターズ！』二階堂ゆず役、『アイドルマスター ミリオンライブ！』最上静香役、『ウマ娘 プリティーダービー』シンボリルドルフ役など、多数の人気キャラクターを務めた。また、アーティストとしても活動している。