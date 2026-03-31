キスマイ 宮田俊哉、『葬送のフリーレン』コスプレが12万いいね超える反響！ 「ヒンメルそのもの」「違和感ない！」
Kis-My-Ft2の宮田俊哉が、3月30日（月）に自身のInstagramを更新。漫画『葬送のフリーレン』のキャラクター、ヒンメルのコスプレを披露し、「ヒンメルそのもの」「違和感ない！」など反響を集めている。
【写真】「いいね」が12万件越え 宮田俊哉によるヒンメルのコスプレ
■プロ並みの完成度
事務所きってのアニメオタク、アイドルオタクとして知られ、ソロ曲「ヲタクだったってIt’s Alright！」を歌うなどし、アニメファンからも支持を集める宮田。この日は、「コスプレ／Cosplay」「『葬送のフリーレン』ヒンメル」とキャプションを添えた1枚の写真を投稿した。
写真には、青髪ストレートヘアのウィッグとヒンメルの衣装をまとった宮田がカメラ目線でポーズを決めている様子が収められており、ファンからは「ヒンメルの俊哉様〜」「見た目だけでなく表情や佇まいからもヒンメルの存在感を表現しているところが素敵すぎる」「西洋画のように美しい」など絶賛するコメントが届いている。
ちなみに、宮田は3月21日（土）にもヒンメルのコスプレをアップ。本投稿では、青い花かんむりをかぶった別カットを披露し、「三次元の男性で二次元の美しさを再現できるのほんま何回見ても凄い」「もはやプロコスプレイヤー」といった声とともに、12万「いいね」を超える反響を集めた。
引用：「宮田俊哉」X（@t_miyata_kmf2）
【写真】「いいね」が12万件越え 宮田俊哉によるヒンメルのコスプレ
■プロ並みの完成度
事務所きってのアニメオタク、アイドルオタクとして知られ、ソロ曲「ヲタクだったってIt’s Alright！」を歌うなどし、アニメファンからも支持を集める宮田。この日は、「コスプレ／Cosplay」「『葬送のフリーレン』ヒンメル」とキャプションを添えた1枚の写真を投稿した。
ちなみに、宮田は3月21日（土）にもヒンメルのコスプレをアップ。本投稿では、青い花かんむりをかぶった別カットを披露し、「三次元の男性で二次元の美しさを再現できるのほんま何回見ても凄い」「もはやプロコスプレイヤー」といった声とともに、12万「いいね」を超える反響を集めた。
引用：「宮田俊哉」X（@t_miyata_kmf2）