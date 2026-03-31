臨床試験で効果を確認した7種を展開！レイコップ「Dr. MiCHAEL（ドクターマイケル）」

記事ポイント 医師Dr.マイケル・リーが立ち上げた「スローエイジング」特化ウェルネスブランド臨床エビデンスに基づく7種のサプリメントで健康寿命の延伸をサポート定期購入で全商品15%OFF・NMNや植物性プロテインなど多彩なラインナップ 医師Dr.マイケル・リーが立ち上げた「スローエイジング」特化ウェルネスブランド臨床エビデンスに基づく7種のサプリメントで健康寿命の延伸をサポート定期購入で全商品15%OFF・NMNや植物性プロテインなど多彩なラインナップ

レイコップが、医師監修のウェルネスブランド「Dr. MiCHAEL（ドクターマイケル）」を発表し、2026年3月17日よりサプリメントの販売を開始しています。

「スローエイジング」をコンセプトに、臨床試験で人への効果が実証された成分だけを使用した7種のサプリメントが揃っています。

公式オンラインストアで購入でき、定期購入プランを利用すると全商品が15%OFFになります。

レイコップ「Dr. MiCHAEL（ドクターマイケル）」

ブランド名：Dr. MiCHAEL（ドクターマイケル）販売開始：2026年3月17日販売場所：公式オンラインストア定期購入特典：全商品15%OFF

Dr. MiCHAELは、医師であり企業家のDr.マイケル・リーが「老化の速度は緩やかにすることができる」という視点のもとに立ち上げたウェルネスブランドです。

研究によると、人体内の生体時計は速くて2.5倍、遅くて0.5倍の速度で進むことが判明しており、ライフスタイルの改善で老化速度を遅らせることができます。

最新の臨床データに基づいた商品開発と、日本人の食事量を考慮した独自処方で、不足しがちな栄養素を効率よく補えます。

慢性疾患を予防し、日本人の健康寿命を伸ばすことを目指しています。

オプティマムビタミン

NAD＋の前駆体であるNMNとヒアルロン酸を100mgずつ配合したマルチビタミンサプリメントです。

22種類の必須ビタミン・ミネラルをバランスよく含み、オーバードーズなしで健康を維持できます。

価格：定期購入5,950円（税込）／単品購入7,000円（税込）内容量：120粒入

5種の植物性ヴィーガンプロテイン

大豆・ヘンプ・ピー・玄米・ソラマメ5種類の植物性プロテインを独自配合しています。

40歳を過ぎると減少するタンパク質を効率よく補い、健康的な体づくりをサポートします。

価格：定期購入5,525円（税込）／単品購入6,500円（税込）内容量：600g入

グラスフェッドコラーゲンペプチド

牧草のみで育てられた牛由来のコラーゲンを低分子ペプチド化しており、18種類のアミノ酸を含んでいます。

肌・髪・骨の健康を内側からサポートします。

価格：定期購入4,675円（税込）／単品購入5,500円（税込）内容量：300g入

メモリーオメガ 3

国内トップクラスの品質を誇る国産DHA・EPAを100%使用し、クルミエキスも配合しています。

思考のクリアさと日常的な健康維持をサポートします。

価格：定期購入4,250円（税込）／単品購入5,000円（税込）内容量：120粒入

クレアチン

厳選されたクレアチンモノハイドレートとベタインを配合し、運動パフォーマンス向上やトレーニング効果をサポートします。

価格：定期購入4,675円（税込）／単品購入5,500円（税込）内容量：120粒入

グッドナイト

GABA・L-Serine・Lafumaを独自配合し、日々のストレス軽減と上質な休息をサポートします。

価格：定期購入3,400円（税込）／単品購入4,000円（税込）内容量：30粒入

リリーバー

酢酸菌・甜茶エキス・発酵黒じゃばらを配合し、季節の変わり目や日々のコンディション維持をサポートします。

価格：定期購入3,825円（税込）／単品購入4,500円（税込）内容量：30粒入

Dr. MiCHAELの7種のサプリメントはすべて、臨床試験で人への効果が実証された成分のみを使用しており、安心して続けられます。

日本人のライフスタイルに合わせた独自処方で、多忙な現代人でも無理なく習慣化できる設計です。

定期購入プランを利用すると全商品が15%OFFになり、継続しやすい価格でスローエイジングを実践できます。

Dr. MiCHAEL（ドクターマイケル）の紹介でした。

よくある質問

Q. Dr. MiCHAELのサプリメントはどこで購入できますか？

A. 公式オンラインストアで購入できます。

定期購入プランを利用すると全商品が15%OFFになります。

Q. 「スローエイジング」とはどのような考え方ですか？

A. 老化の速度を緩やかにするという考え方です。

研究によると人体の生体時計は速くて2.5倍、遅くて0.5倍の速度で進むことが判明しており、ライフスタイルの改善で老化速度を遅らせることができます。

Dr. MiCHAELはこの「スローエイジング」に着目し、臨床エビデンスに基づいた成分のみを使用したサプリメントを提供しています。

Q. Dr. MiCHAELのサプリメントは誰に向いていますか？

A. 健康寿命の延伸を意識する方、40歳を過ぎてタンパク質や栄養素の補給を考えている方、多忙で食事管理が難しい方に向いています。

日本人の食事量を考慮した独自処方で、不足しがちな栄養素を効率よく補えます。

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