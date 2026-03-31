アマゾン（Amazon）のプライム会員向けサービス「Prime Video（プライムビデオ）」において、4月に配信がスタートする作品が発表された。

新たに配信される作品は、極悪非道なスーパーヒーローたちと人間たちとの戦いを描いたドラマ、Prime Original「ザ・ボーイズ」ファイナル・シーズンや、馳星周による第163回直木賞を受賞した小説を映画化した「少年と犬」など。

(c) Amazon MGM Studios

(c) 2025映画「少年と犬」製作委員会

アニメでは、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術によってアニメ化された「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」が世界見放題独占配信される。

(c) 武論尊・原哲夫／コアミックス、「北斗の拳」製作委員会

4月の新着予定作品一覧 映画（日本） 4月1日 「劇場版 美しい彼～eternal～」 4月17日 「港のひかり」 ＊独占配信 4月20日 「少年と犬」 ＊見放題独占配信 4月24日 「お嬢と番犬くん」 ＊見放題独占配信 映画（海外） 4月2日 「キャッシュアウト」 4月3日 「アメリカ沈没」 「ポリス・ストーリー/レジェンド」 4月4日 「トランスフォーマー/ビースト覚醒」 4月15日 Prime Original「ボールズ・アップ」（Balls Up／アメリカ） ＊午後4時から独占配信 4月17日 「ワーキングマン」 ＊独占配信 Prime Original「ベンガンサ 愛と絆の報復」（Venganza／メキシコ） ＊午後3時から独占配信 4月18日 「ミッション：インポッシブル／デッドレコニング」 4月23日 「28年後...」 ＊見放題独占配信 4月24日 「アウトローズ」 ＊独占配信 「ウォーフェア 戦地最前線」 ＊独占配信 「ザ・ザ・コルダのフェニキア計画」 ＊見放題最速配信 「ムーンウォーカー」 4月25日 「ベルナデット 最強のファーストレディ」 4月27日 「ザ・チェイサー 追撃者」 4月30日 「ブラックバッグ」 ＊見放題最速配信 テレビドラマ（日本） 4月1日 「Woman」 「美しい彼」シーズン1～2 「家政婦のミタ」 「恋をするなら二度目が上等」 「ジャックフロスト」 「どうか私より不幸でいて下さい」 「年下童貞くんに翻弄されてます」 「ビジネス婚―好きになったら離婚します―」 4月12日 「エラー」 4月17日 「刑事、ふりだしに戻る」 4月26日 「真田丸」 4月27日 「眠狂四郎」 4月29日 「魯山人のかまど」 テレビドラマ（海外） 4月1日 「JACK&JOKER U STEAL MY HEART」（タイ） 「Wandee Goodday」（タイ） 「秘密の扉」（韓国） 「布団キックロマンス」（韓国） ＊見放題独占配信 「ブルームスは好きですか?」（韓国） 「法廷プリンス-イ判サ判-」（韓国） 4月4日 「雪中悍刀行～徐鳳年、北椋王への道」（中国） 4月8日 「水墨恋画～転生から始まるロマンス～」（中国） Prime Original「ザ・ボーイズ」（The Boys／アメリカ）ファイナル・シーズン ＊午後4時から独占配信 4月15日 「2.5次元の恋～愛しのイケメン声優～」（中国） 4月22日 「探偵医嬢～うっかり拾った運命の恋～」（中国） 4月29日 「オレ様将軍はワガママ姫に恋をするらしい」（中国） Prime Original「精霊たちの家」（La Casa De Los Espiritus／チリ共和国）シーズン1 ＊午後1時から独占配信 テレビアニメ（日本） 4月1日 「白豚貴族ですが前世の記憶が生えたのでひよこな弟育てます」 「杖と剣のウィストリア」 「ドロヘドロ Season2」 「悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。」 「無職転生～異世界行ったら本気だす～」 「無職転生 Ⅱ ～異世界行ったら本気だす～」 4月2日 「異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する～レベルアップは人生を変えた～」 「異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する～レベルアップは人生を変えた～TVSP」 「ガンバレ!中村くん!!」 「Dr.STONE SCIENCE FUTURE 第3クール」 「逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件」 4月3日 「霧尾ファンクラブ」 「自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。」 ＊見放題最速配信 「リィンカーネーションの花弁」 ＊見放題最速配信 4月4日 アニメ「リラックマ」 「最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？」 「スノウボールアース」 「大賢者リドルの時間逆行」 「転生したらスライムだった件 第4期」 「本好きの下剋上 領主の養女」 ＊見放題最速配信 「ようこそ実力至上主義の教室へ」 「ようこそ実力至上主義の教室へ 2nd Season」 「ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season」 「ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season」 4月5日 「日本三國」 ＊午後9時から世界最速配信 「魔法の姉妹ルルットリリィ」 「メイドさんは食べるだけ」 「黄泉のツガイ」 4月6日 「あかね噺」 「異世界のんびり農家２」 ＊見放題独占配信 「ゴーストコンサート : missing Songs」 「自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う 3rd season」 「とんがり帽子のアトリエ」 「灰原くんの強くて青春ニューゲーム」 「魔入りました!入間くん 第4シリーズ」 「魔物喰らいの冒険者～俺だけ魔物を喰らって強くなる～」 4月7日」 「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件」 「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2」 「NEEDY GIRL OVERDOSE」 「百鬼夜行抄」 「マリッジトキシン」 ＊見放題最速配信 「LIAR GAME」 4月8日 「カナン様はあくまでチョロい」 「左ききのエレン」 ＊見放題最速配信 4月9日 「大きい女の子は好きですか?【オンエア版】」 「ワンピース シーズン12」 4月10日 「神の庭付き櫟木邸」 「ダイヤのA act II -Second Season-」 「氷の城壁」 「MAO」 4月11日 「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」 ＊世界見放題独占配信 「Re:ゼロから始める異世界生活 4th season」 4月12日 「杖と剣のウィストリア 第二期」 ＊見放題最速配信 「ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話」 4月13日 「クジマ歌えば家ほろろ」 TVアニメ「女神「異世界転生何になりたいですか」俺「勇者の肋骨で」」 「悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season２」 「レプリカだって、恋をする。」 4月14日」 「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」 4月15日 「淡島百景」 「彼女、お借りします Season5」 「淡島百景」 「よわよわ先生 オンエアver.」 4月16日 「神の雫」 4月17日 「夜桜さんちの大作戦 第2期」 4月19日 「愛してるゲームを終わらせたい」 4月24日 「Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士（ペット）として暮らしてます」 テレビアニメ（海外） 4月7日」 「おねがい!ポコタ村長」 バラエティー（日本） 4月1日 「世界ウルルン滞在記」 スポーツ 4月11日 「Prime Video Boxing 15」 ＊独占ライブ配信